Dauguma „MotoGP“ žvaigždžių nenori vykti į Katarą, bet organizatoriai siunčia aiškią žinutę

„MotoGP“ komercinių teisių valdytoja „MotoGP Sports Entertainment Group“ (MGPSEG) ir toliau laikosi pozicijos, kad Kataro „Grand Prix“ turi įvykti. Varžybos, iš pradžių turėjusios vykti beveik prieš šešis mėnesius, buvo perkeltos į kitą savaitgalį.
Vasario mėnesį prasidėjęs JAV ir Izraelio konfliktas su Iranu sukėlė nestabilumą Persijos įlankos regione. Nors pastaraisiais mėnesiais padėtis kiek aprimo, krizė vis dar nėra išspręsta.
Jau kelias savaites dauguma „MotoGP“ lenktynininkų reiškia susirūpinimą dėl kelionės į regioną, kuriame bet kuriuo metu gali vėl įsiplieksti kariniai veiksmai. Daugiau nei trys ketvirtadaliai lenktynininkų nepritaria kelionei į Katarą, tačiau čempionato organizatoriai tikina, kad šalies valdžios suteiktų saugumo garantijų pakanka.
Trečiadienį Sepango trasoje Malaizijoje įvyko lenktynininkų ir daugumos komandų vadovų susitikimas. Ketvirtadienį su jais atskirai susitiko MGPSEG vadovas Carmelo Ezpeleta.
Kaip praneša „Autosport“, susitikimo metu C. Ezpeleta dar kartą patvirtino organizatorių poziciją. Po pokalbio dalyviams susidarė įspūdis, kad lenktynės vyks bet kokiu atveju, net jei kai kurie lenktynininkai nuspręstų jose nedalyvauti.
MGPSEG vadovas taip pat priminė, kad lenktynininkus su jų komandomis sieja sutartys, todėl už įsipareigojimų nevykdymą galėtų tekti atsakyti būtent komandoms.
Praėjusią savaitę Australijoje lenktynininkai pareikalavo rašytinių saugumo garantijų. Jie nori žinoti, kokia apsauga būtų užtikrinta Katare ir kaip būtų elgiamasi, jei krizė paaštrėtų jau čempionato dalyviams esant šalyje.
Vis dėlto organizatoriai tvirtina, kad tokių garantijų suteikimas nėra jų atsakomybė – tai turi užtikrinti Kataro valdžia.
„Autosport“ žiniomis, Kataras jau pateikė dokumentą, kuriame įsipareigoja reaguoti į ekstremaliąją situaciją, tačiau lenktynininkams to nepakanka – jie siekia konkretesnių patikinimų.
Nerimas juntamas ir komandų viduje. Dauguma darbuotojų nenoriai vyksta į Katarą, nors jų požiūris į situaciją skiriasi. „Yamaha“ planuoja į šalį siųsti kuo mažiau personalo. Panašaus sprendimo ketina laikytis ir „Honda“. Tuo metu kelios televizijos transliacijų teises turinčios bendrovės jau pranešė, kad į Kataro trasą savo darbuotojų nesiųs.
Visą „MotoGP“ sezoną tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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