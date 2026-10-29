Fizinio parengtumo normatyvus įvykdė tik kas dešimtas mokinys: pristatyti pilotinio projekto rezultatai

Šių metų balandį ir gegužę 14 Lietuvos mokyklų buvo testuojami 11–18 metų mokiniai. Iš normatyvus įvykdžiusiųjų 16 pelnė bazinio, 93 – vidutinio, o 21 – aukšto lygio ženklelį. Vertinant fizinį pajėgumą buvo tikrinami įvairūs gebėjimai: greitumas, judrumas, ištvermė, raumenų jėga, galingumas ir kūno stabilumas.
Vienam iš testavimuose dalyvavusių dešimtokų, jau ketverius metus savarankiškai sportuojančiam sporto salėje, užduotys sekėsi gana gerai. Vis dėlto vaikinas pripažino, kad kai kuriems testams reikia specialaus pasirengimo.
„Sunkiausia buvo lentos laikymas, nes prireikė daugiausia ištvermės. Jeigu nesitreniruoji papildomai, tokias užduotis atlikti sudėtinga“, – pasakojo mokinys.
Atlikti testavimai leido įvertinti ne tik mokinių rezultatus, bet ir pačią vertinimo metodiką. Analizuojant surinktus duomenis nustatyti fizinio pajėgumo skirtumai pagal mokinių amžių ir lytį. Tai svarbu kuriant vertinimo sistemą, kuri padėtų objektyviau įvertinti skirtingo amžiaus vaikų fizinį parengtumą.
„Šiame etape vertinimo sistema dar preliminari. Turime ją toliau tobulinti, plėsti tiriamųjų imtį ir kaupti naujus duomenis“, – teigia LSU mokslininkė Inga Lukonaitienė, viena iš pilotinio projekto iniciatorių.
LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė pabrėžia, kad ilgalaikis šios iniciatyvos tikslas stiprinti jaunimo fizinį pajėgumą, o jis svarbus ne tik sveikatai, bet ir bendram visuomenės atsparumui. Todėl svarstoma, kad ženklelį būtų galima panaudoti kaip papildomą motyvavimo priemonę.
„Norėtume, kad stojant į kai kurias su sportu susijusias studijų programas šis ženklelis taptų viena iš vertinimo dalių ir paskata siekti geresnio fizinio parengtumo“, – sako D. Rėklaitienė.
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus Ričardo Žilaičio teigimu, ženklelio idėja siejama su pačiu generolu, kuris nepriklausomybės kovų metu per dvi savaites sugebėjo į Vietinę rinktinę surinkti daugiau nei 20 tūkst. savanorių. Šiandien iniciatyva siekiama paskatinti jaunimą rūpintis savo fiziniu pasirengimu ir siekti asmeninės pažangos.
„Džiaugiuosi, kad mūsų partneris yra Lietuvos sporto universitetas, kurio specialistai, surinko labai svarbius duomenis, o juos panaudosime toliau vystant šį projektą“, – sako R. Žilaitis.
Projekto iniciatoriai tikisi, kad fizinio parengtumo vertinimo sistema ateityje apims vis daugiau šalies mokyklų. Kitame etape numatoma tęsti testavimus, kaupti duomenis ir tobulinti metodiką, kad ji taptų patikimu įrankiu vertinant bei skatinant mokinių fizinę pažangą.
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