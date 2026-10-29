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Klaipėdoje paaiškėjo Lietuvos padelio čempionai: moterų titulą susigrąžino Butrimaitė ir Bražėnaitė

2026-10-29 17:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-29 17:43
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Savaitgalį Klaipėdoje, „Padelio namai“ arenoje, vykusiame Lietuvos padelio čempionate paaiškėjo stipriausios šalies moterų ir vyrų poros. Moterų varžybose čempionių titulą po ilgesnės pertraukos susigrąžino Rasa Butrimaitė ir Skaistė Bražėnaitė, o vyrų kategorijoje triumfavo naujai susiformavusi jaunųjų žaidėjų pora – Nojus Poška ir Emilis Baltrimaitis.

Lietuvos padelio čempionatas | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį Klaipėdoje, „Padelio namai“ arenoje, vykusiame Lietuvos padelio čempionate paaiškėjo stipriausios šalies moterų ir vyrų poros. Moterų varžybose čempionių titulą po ilgesnės pertraukos susigrąžino Rasa Butrimaitė ir Skaistė Bražėnaitė, o vyrų kategorijoje triumfavo naujai susiformavusi jaunųjų žaidėjų pora – Nojus Poška ir Emilis Baltrimaitis.

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Moterų finale – trijų setų kova

Moterų finalas sėkmingiau prasidėjo Auksės Mačiulaitytės iš Vilniaus ir Lיגitos Motiejauskaitės iš Palangos porai. Jos laimėjo pirmąjį setą 6:3, tačiau Rasa Butrimaitė (Kaunas) ir Skaistė Bražėnaitė (Vilnius) sugebėjo pakeisti rungtynių eigą. Antrąjį setą jos laimėjo 6:3, o lemiamame sete įtvirtino pranašumą 6:2 ir susigrąžino Lietuvos čempionių titulą.

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Trečiąją vietą iškovojo Gerda Niunevė (Šiauliai) ir Viktorija Banaitytė (Kaunas). Mažajame finale jos po trijų setų kovos 6:2, 6:7, 6:2 įveikė klaipėdietes Karoliną Kusaitę ir Mariją Lautauskaitę.

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Vyrų čempionais tapo jaunieji Lietuvos padelio talentai

Vyrų kategorijoje nugalėtojais tapo naujai susiformavusi pora – Nojus Poška iš Kauno ir Emilis Baltrimaitis iš Šiaulių. Finale jie 6:4, 7:5 įveikė vilniečius Pijų Mockų ir Tomą Vaišę.

Trečiąją vietą užėmė Jevgenij Grigorenko (Klaipėda) ir Titas Mikelevičius (Vilnius). Mažajame finale jie po permainingos kovos 4:6, 6:0, 6:3 nugalėjo brolius Alfredą ir Manfredą Ūdras.

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Šių metų Lietuvos čempionatas baigėsi naujais vardais vyrų nugalėtojų sąraše ir gerai pažįstamų žaidėjų sugrįžimu į moterų viršūnę. Rasa Butrimaitė ir Skaistė Bražėnaitė dar kartą įrodė, kad gali kovoti dėl aukščiausių vietų, o Nojus Poška ir Emilis Baltrimaitis jau pirmu bandymu iškovojo čempionų titulą ir įsitvirtino tarp stipriausių šalies porų.

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