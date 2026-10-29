Klaipėdoje paaiškėjo Lietuvos padelio čempionai: moterų titulą susigrąžino Butrimaitė ir Bražėnaitė

Moterų finale – trijų setų kova
Moterų finalas sėkmingiau prasidėjo Auksės Mačiulaitytės iš Vilniaus ir Lיגitos Motiejauskaitės iš Palangos porai. Jos laimėjo pirmąjį setą 6:3, tačiau Rasa Butrimaitė (Kaunas) ir Skaistė Bražėnaitė (Vilnius) sugebėjo pakeisti rungtynių eigą. Antrąjį setą jos laimėjo 6:3, o lemiamame sete įtvirtino pranašumą 6:2 ir susigrąžino Lietuvos čempionių titulą.
Trečiąją vietą iškovojo Gerda Niunevė (Šiauliai) ir Viktorija Banaitytė (Kaunas). Mažajame finale jos po trijų setų kovos 6:2, 6:7, 6:2 įveikė klaipėdietes Karoliną Kusaitę ir Mariją Lautauskaitę.
Vyrų čempionais tapo jaunieji Lietuvos padelio talentai
Vyrų kategorijoje nugalėtojais tapo naujai susiformavusi pora – Nojus Poška iš Kauno ir Emilis Baltrimaitis iš Šiaulių. Finale jie 6:4, 7:5 įveikė vilniečius Pijų Mockų ir Tomą Vaišę.
Trečiąją vietą užėmė Jevgenij Grigorenko (Klaipėda) ir Titas Mikelevičius (Vilnius). Mažajame finale jie po permainingos kovos 4:6, 6:0, 6:3 nugalėjo brolius Alfredą ir Manfredą Ūdras.
Šių metų Lietuvos čempionatas baigėsi naujais vardais vyrų nugalėtojų sąraše ir gerai pažįstamų žaidėjų sugrįžimu į moterų viršūnę. Rasa Butrimaitė ir Skaistė Bražėnaitė dar kartą įrodė, kad gali kovoti dėl aukščiausių vietų, o Nojus Poška ir Emilis Baltrimaitis jau pirmu bandymu iškovojo čempionų titulą ir įsitvirtino tarp stipriausių šalies porų.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.