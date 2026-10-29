Iveta Dapkutė Švedijoje įveikė italę ir pateko į ITF turnyro ketvirtfinalį

Lietuvė jau mačo pradžioje atitrūko nuo varžovės (4:1). M. Salvadori vėliau realizavo „break pointą“ (4:2), bet setą dviem laimėtais geimais užbaigė I. Dapkutė.
Antrajame sete lietuvė jau visiškai dominavo korte, o M. Salvadori daugiau „break pointų“ nesusikūrė ir buvo eliminuota.
I. Dapkutė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje lietuvė susitiks su 18-mete Švedijos atstove Iva Marinkovič (WTA-1025), kuri metų pradžioje ITF jaunių reitinge buvo 33-ia.
ITF serijos moterų teniso turnyro Švedijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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