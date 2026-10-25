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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Paskutinis „MotoGP“ etapas Filipo saloje baigėsi liūdnai – lenktynininkai sekmadienį taip ir nestartavo

2026-10-25 12:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 12:23
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Dėl smarkaus lietaus ir prasto matomumo sekmadienį buvo atšauktos „MotoGP“ pasaulio čempionato lenktynės Australijoje. Taip nesėkmingai baigėsi beveik tris dešimtmečius trukusi istorija legendinėje Filipo salos trasoje.

Australijoje atšauktos „MotoGP“ lenktynės | EPA nuotr.
GALERIJA (19)

Dėl smarkaus lietaus ir prasto matomumo sekmadienį buvo atšauktos „MotoGP“ pasaulio čempionato lenktynės Australijoje. Taip nesėkmingai baigėsi beveik tris dešimtmečius trukusi istorija legendinėje Filipo salos trasoje.

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(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Australijoje atšauktos „MotoGP“ lenktynės (10.25)

Nepaisant išparduotų bilietų, organizatoriai nusprendė nerizikuoti lenktynininkų saugumu. Dėl pavojingų oro sąlygų buvo atšauktos ne tik „MotoGP“, bet ir „Moto2“ bei „Moto3“ lenktynės.

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„Prastas matomumas lėmė Australijos „MotoGP“ lenktynių atšaukimą“, – pranešė organizatoriai.

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Šis sprendimas turėjo įtakos ir kovai dėl pasaulio čempiono titulo. „Ducati“ atstovas Marcas Marquezas prarado galimybę padidinti savo persvarą prieš artimiausią persekiotoją Jorge Martiną, kuris dėl traumos negalėjo dalyvauti lenktynėse.

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Šeštadienį vykusiame sprinte kritęs J. Martinas susilaužė dilbį. Sprinto lenktynes laimėjo būtent M. Marquezas, o jo varžovas po incidento buvo priverstas praleisti sekmadienio startą.

Iki sezono pabaigos likus keturiems etapams, M. Marquezas pirmauja čempionate, o J. Martinas nuo jo atsilieka vos 10 taškų. Trečiąją vietą užimantis „Aprilia“ lenktynininkas Marco Bezzecchi lyderiui pralaimi 50 taškų.

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Kol kas neaišku, ar J. Martinas galės startuoti kitą savaitę Malaizijoje vyksiančiame etape. Vis dėlto „Aprilia“ komanda pranešė, kad trauma nėra tokia rimta, kaip manyta iš pradžių, ir lenktynininkui neprireiks grįžti į Ispaniją operacijai.

Filipo salos trasa „MotoGP“ kalendoriuje buvo nuo 1997 metų. Vaizdingoje, tačiau dažnai stiprių vėjų talžomoje trasoje šiemet baigėsi beveik tris dešimtmečius trukusi tradicija, nes baigėsi jos sutartis su „MotoGP“. Iš pradžių buvo svarstoma Australijos etapą perkelti į Melburno Alberto parko trasą, kurioje vyksta ir „Formulės 1“ lenktynės, tačiau Viktorijos valstijos valdžia reikalavo, kad „MotoGP“ varžybos liktų Filipo saloje, o deryboms žlugus etapas buvo perkeltas į Adelaidę. Pietų Australijos valstijai pavyko susitarti dėl šešerių metų sutarties, įsigaliosiančios 2027 metais. Adelaidė taps pirmuoju miestu, kurio gatvių trasoje vyks „MotoGP“ pasaulio čempionato etapas.

Visą „MotoGP“ sezoną tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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