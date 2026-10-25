Matas Ramanauskas: „Pagrindinis dalykas, lėmęs geresnius rezultatus, yra mūsų visų požiūris ir sunkus darbas treniruotėse“

Žemaitijos sostinėje susitiks turnyro lentelės kaimynai: 6-oje vietoje besirikiuojantys džiugiečiai per 29 mačus yra surinkę 39 taškus – 10 pergalių, 9 lygiosios bei 10 pralaimėjimų. Laipteliu žemiau žengiantys panevėžiečiai savo kraityje turi 35 taškus.
Kol kas šiemet žemaičių įveikti nepavyko – du kartus pralaimėta bei sykį sužaista lygiosiomis. Pirmoji dvikova namuose įprasminta nesėkme 0:1, svečiuose sužaistas vienas prasčiausių pastarųjų metų mačų – 0:4, savo ruožtu, praėjusi akistata baigėsi lygiosiomis 1:1, kai tiksliu smūgiu pasižymėjo Ernestas Burdzilauskas.
Ankstesnis TOPLYGOS susitikimas „Panevėžiui“ susiklostė puikiai – vienos iš paskutinių atakų metu „Aukštaitijos“ stadione 2:1 įveikta Gargždų „Banga“. Džiugiečiai irgi aikštę paliko pozityviomis nuotaikomis, kai namuose akistatos pabaigoje buvo likviduotas dviejų įvarčių deficitas bei sužaista lygiosiomis 3:3 su Vilniaus rajono „TransINVEST“.
Sekmadienio mačą Telšiuose dėl diskvalifikacijų turės praleisti po vieną žaidėją. „Panevėžio“ gretose nepasirodys dešiniojo krašto gynėjas Rokas Rasimavičius, „Džiugui“ nepadės Valentino Vermeulenas.
Prieš kelionę į Žemaitiją komentaru su fk-panevezys.lt svetaine pasidalino saugas Matas Ramanauskas.
„Manau, kad pagrindinis dalykas, lėmęs geresnius rezultatus, yra mūsų visų požiūris ir sunkus darbas treniruotėse. Geriau suprantame vienas kitą aikštėje ir stengiamės laikytis trenerio nurodymų. Taip pat jaučiasi didesnis pasitikėjimas savo jėgomis, kuris ateina su pergalėmis.
Rungtynėms motyvuoja du dalykai. Suprantame, kad tai svarbios rungtynės, nes pergalė leistų priartėti prie varžovo turnyro lentelėje. Taip pat norisi pagaliau juos įveikti, nes šiemet to dar nepavyko padaryti. Žinome, kad bus sunku, bet ruošiamės rungtynėms ir važiuosime siekti pergalės“, – teigė kėdainietis.
Ketvirtasis „Džiugo“ ir „Panevėžio“ susitikimas įvyks spalio 25 dieną, sekmadienį. Mačo pradžia Telšių miesto centriniame stadione – 17 val.
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