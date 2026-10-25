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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FA „Šiauliai“ akademijos auklėtinis susiejo ateitį su klubu

2026-10-25 12:13 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 12:13
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FA „Šiauliai“ ir toliau tęsia pasitikėjimą jaunaisiais savo akademijos auklėtiniais. Gimtojo miesto akademijoje savo kelią svajonės link pradėjęs septyniolikmetis Augustas Valuckas žengė dar vieną svarbų žingsnį savo karjeroje – su klubu pasirašė pirmąją profesionalo sutartį, galiosiančią trejus su puse metų.

Augustas Valuckas | Klubo nuotr.

FA „Šiauliai“ ir toliau tęsia pasitikėjimą jaunaisiais savo akademijos auklėtiniais. Gimtojo miesto akademijoje savo kelią svajonės link pradėjęs septyniolikmetis Augustas Valuckas žengė dar vieną svarbų žingsnį savo karjeroje – su klubu pasirašė pirmąją profesionalo sutartį, galiosiančią trejus su puse metų.

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Nuo mažų dienų FA „Šiauliai“ akademijoje augęs futbolininkas praėjo visą akademijos jaunimo futbolo ugdymo sistemą, kaupė patirtį jaunimo čempionatuose, o pastaraisiais metais pradėjo vis drąsiau žengti ir į vyrų futbolą.

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Praėjusiame sezone Augustas debiutavo Pirmoje lygoje, kurią remia TOPsport, o šiemet sulaukė ir dar vienos ypatingos akimirkos – rungtynėse su „Panevėžiu“ pirmą kartą žengė į aikštę stipriausioje šalies futbolo lygoje – TOPLYGOJE.

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Nepaisant jauno amžiaus, 17-etis jau spėjo sukaupti vertingos patirties. TOPLYGOJE Augustas iki šiol sužaidė šešerias rungtynes, o Pirmoje lygoje, kurią remia TOPsport, jo sąskaitoje – 24 susitikimai, trys pelnyti įvarčiai ir du rezultatyvūs perdavimai. Jaunasis futbolininkas taip pat pasirodė LFF taurės pusfinalio rungtynėse.

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Augusto augimas Saulės mieste neliko nepastebėtas ir nacionaliniu lygmeniu – perspektyvus šiaulietis buvo ir yra kviečiamas atstovauti įvairioms Lietuvos jaunimo futbolo rinktinėms.

„Labai smagu pasirašyti pirmą profesionalią sutartį. Norėčiau labai padėkoti savo tėveliams, kad motyvavo mane šios kelionės metu, suteikė pasitikėjimo ir palaikė kiekvienų varžybų metu. Taip pat norėčiau padėkoti akademijos vadovams už pasitikėjimą manimi ir treneriui, kad suteikė šią galimybę debiutuoti už komandą, kuriai atstovauju nuo pat pirmų savo futbolo karjeros dienų“,- kalbėjo A. Valuckas.

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