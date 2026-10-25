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Mindaugas Venckaitis pasaulio imtynių čempionate nugalėjo olimpinių žaidynių prizininką

2026-10-25 12:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 12:09
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Pasaulio imtynių čempionate Astanoje (Kazachstanas) Mindaugas Venckaitis pasiekė vieną pergalę graikų-romėnų imtynių varžybose.

Mindaugas Venckaitis | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Pasaulio imtynių čempionate Astanoje (Kazachstanas) Mindaugas Venckaitis pasiekė vieną pergalę graikų-romėnų imtynių varžybose.

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Svorio kategorijos iki 97 kg kvalifikacijoje lietuvis įveikė Paryžiaus olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtoją Uzurą Džuzupbekovą iš Kirgizijos ir pateko į aštuntfinalį.

Dvikova baigėsi lygiosiomis 2:2, tačiau pergalė pagal papildomus kriterijus atiteko Lietuvos imtynininkui. Abu atletai gavo po tašką už varžovo pasyvumą ir buvo po kartą nubausti už išėjimą už imtynių kilimo ribų.

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Taip tauragiškis atsirevanšavo varžovui už pralaimėjimą Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Tuomet aštuntfinalyje M. Venckaitis nusileido U. Džuzupbekovui rezultatu 1:5.

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Aštuntfinalyje Lietuvos imtynininkas 0:4 pralaimėjo Kazachstano atstovu Islamui Jevlojevui.

Tuo metu Romui Fridrikui (iki 130 kg) pasaulio čempionatas susiklostė nesėkmingai. Lietuvos sunkiasvoris jau pačioje pirmosios kovos pradžioje patyrė peties traumą ir buvo priverstas pasitraukti iš dvikovos su Irano atstovu Fardinu Shabanu Hedayati. Kova baigėsi rezultatu 5:0 varžovo naudai.

Lietuvos imtynių federacijos prezidentas Aleksandras Kazakevičius po dvikovos pranešė, kad tiksli traumos diagnozė kol kas nežinoma.

„Vos pirmas judesys, švungas ir Romas susiėmė už peties. Nežinau traumos rimtumo ir pobūdžio, dabar treneriai sprendžia, kokių veiksmų imtis“, – rašė A. Kazakevičius.

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