Pirmajame Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės etape Druskininkuose kovojo daugiau nei šimtas sportininkų iš keturių šalių

Varžybų, kurias buvo galima tiesiogiai stebėti ir „YouTube“ kanalu, dalyviai lenktyniavo suskirstyti į amžiaus grupes – po septynias mergaičių, merginų ir moterų bei berniukų, vaikinų ir vyrų.
Sudėjus dviejų nusileidimų laiką superslalomo rungties elito grupės Lietuvos čempionais tapo „Snow Bees“ klubo atstovė Jorė Jacinaitė ir Danielius Kaušius iš „Snow Arena Racing Team–DSC“. Šios Druskininkų komandos sportininkai iškovojo daugiausia apdovanojimų pirmajame šalies taurės etape.
Iš viso mūsų šalyje ir Italijoje bus surengti devyni Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) organizuojamos Lietuvos taurės etapai, kuriuose vyks kova dėl skirtingų rungčių šalies čempionų titulų. Galutinė rikiuotė paaiškės 2027 m. balandžio 3 d. finaliniame taurės varžybų etape „Snow Arenoje“.
Artimiausios varžybos Druskininkuose vyks lapkričio 3-4 d., kai „Snow Arenoje“ bus Baltijos taurės varžybų pirmasis etapas, įtrauktas į Tarptautinės slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijos (FIS) kalendorių. Čia vyks aštuonios FIS statusą turinčios lenktynės.
Lapkričio 6-8 d. Druskininkuose dėl Baltijos taurės etapo apdovanojimų ir bendrosios įskaitos taškų varžysis vaikai, jaunučiai ir „Masters“ grupės sportininkai.
Lietuvos taurės antrasis etapas bus surengtas gruodžio 5 d. Tą dieną „Snow Arenoje“ vyks šalies Alpių dvikovės rungties čempionatas.
Beje, tuo metu, kai vyko Lietuvos superslalomo čempionatas Druskininkuose, Zoldene (Austrija) moterų didžiojo slalomo rungties lenktynėmis prasidėjo Pasaulio taurės varžybos.
Pirmajame etape pirmą pergalę karjeroje iškovojo amerikietė Paula Molzan, o antrąją vietą iškovojo Albanijai atstovaujanti Lara Colturi. Pastaroji sportininkė vieną paskutinių treniruočių stovyklų prieš sezoną spalio pradžioje surengė Druskininkų „Snow Arenoje“.
Sekmadienį Zoldene Pasaulio taurės sezoną pradės vyrai. Tarp jų – ir Lietuvos kalnų slidinėjimo lyderis Andrejus Drukarovas.
Varžybų nugalėtojai ir visų lietuvių rezultatai
Mergaitės, merginos, moterys
U8 grupė: 1. Leila Līcė (Latvija) – 1 min. 12,98 sek., 2. Izabelė Karpijūtė (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 1 min. 13,09 sek.
U10 grupė: 1. Barbora Karpijūtė (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 1 min. 3,53 sek., ... 4. Eva Trakimavičiūtė (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 1 min. 10,13 sek., ... 6. Vakarė Sriubaitė (Lietuva, „Kalitos kalnas“) – 1 min. 20,33 sek., 7. Kamilė Jurkėnaitė (Lietuva, „Kalitos kalnas“) – 1 min. 35,06 sek. Adrija Maslauskaitė (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) nestartavo antrame nusileidime, Kaja Jančiulytė (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) nefinišavo
U12 grupė: 1. Laura Melderė (Latvija) – 54,10 sek., ... 9. Smiltė Naujalytė (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 1 min. 3,76 sek., 10. Adrija Čepukaitė (Lietuva, „Snow Bees“) – 1 min. 11,07 sek.
U14 grupė: 1. Liva Melderė (Latvija) – 54,21 sek., 2. Sofija Urbaitė (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 55,47 sek., 3. Vėjūna Grigaitė (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 55,80 sek., ... 5. Vaiva Šiaudinytė (Lietuva, „Snow Bees“) – 58,39 sek., 6. Milisenta Balčiūtė (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 1 min. 2,04 sek., 7. Nomeda Naujokaitytė (Lietuva, „Snow Bees“) – 1 min. 4,93 sek.
U16 grupė: 1. Emīlija Kliesta (Latvija) – 50,54 sek., ... 6. Rusnė Rutkauskaitė (Lietuva, „Alpių aidas“) – 54,68 sek., 7. Rusnė Šiaudinytė (Lietuva, „Snow Bees“) – 55,98 sek.
„Masters“ grupė: 1. Rūta Jakšaitytė-Kuliešienė (Lietuva, „Erlas Team“) – 1 min. 0,34 sek., 2. Lina Gumauskienė (Lietuva, „Alpių aidas“) – 1 min. 14,72 sek.
Elito grupė: 1. Jorė Jacinaitė (Lietuva, „Snow Bees“) – 57,04 sek.
Berniukai, vaikinai, vyrai
U8 grupė: 1. Vladimirs Cistjaks (Latvija) – 1 min. 6,00 sek., 2. Adas Vaitkevičius (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 1 min. 18,24 sek.
U10 grupė: 1. Kristupas Šiaurys (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 1 min. 12,50 sek., 2. Benediktas Griškaitis (Lietuva, „Snow Bees“) – 1 min. 14,05 sek. Dominykas Griškaitis (Lietuva, „Snow Bees“) diskvalifikuotas.
U12 grupė: 1. Ernests Lācis (Latvija) – 54,83 sek., 2. Tadas Mikelionis (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 54,94 sek., ... 7. Dominykas Šiaurys (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 57,87 sek., ... 10. Ąžuolas Čiukšys (Lietuva, „Alpių aidas“) – 1 min. 0,18 sek., ... 12. Tauras Margelis (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 1 min. 1,95 sek., 13. Dominykas Balčius (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 1 min. 2,30 sek., ... 15. Simas Bagdanavičius (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 1 min. 4,85 sek., ... 21. Dominykas Jurkėnas (Lietuva, „Kalitos kalnas“) – 1 min. 18,63 sek.
U14 grupė: 1. Girts Blums (Latvija) – 52,34 sek., 2. Mantas Kuliešius (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 53,86 sek., ... 4. Danielius Mizaras (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 55,09 sek., ... 11. Edvardas Vaitkevičius (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 59,37 sek.
U16 grupė: 1. Fricis Doršs (Latvija) – 50,04 sek., ... 3. Ignas Juodeška (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 51,75 sek., ... 6. Dominykas Česnulis (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 52,90 sek. Robertas Vingelis (Lietuva) nefinišavo.
„Masters“ grupė: 1. Vytautas Paražinskas (Lietuva, „Alpių aidas“) – 51,99 sek., 2. Arūnas Čiukšys (Lietuva, „Alpių aidas“) – 52,85 sek., ... 4. Dalius Yla (Lietuva, SK „3 ąžuolai“) – 55,46 sek., ... 7. Česlav Kisel (Lietuva, „Erlas Team“) – 1 min. 2,12 sek., 8. Pavel Kliukovski (Lietuva, „Erlas Team“) – 1 min. 2,41 sek., 9. Marius Skrinska (Lietuva, „Alpių aidas“) – 1 min. 4,44 sek., 10. Kęstutis Gasiūnas (Lietuva, „Alpių aidas“) – 1 min. 5,25 sek., 11. Donatas Stasiulis (Lietuva, „Kalnų vėjai“) – 1 min. 6,94 sek., 12. Kęstutis Paulaitis (Lietuva, „Kalnų vėjai“) – 1 min. 9,07 sek., 13. Juozas Buitkus (Lietuva, „Erlas Team“) – 1 min. 27,14 sek. Vytis Vyšniauskas (Lietuva, „Alpių aidas“) diskvalifikuotas.
Elito grupė: 1. Danielius Kaušius (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) – 48,55 sek., 2. Povilas Lenkutis (Lietuva, „Alpių aidas“) – 48,79 sek., ... 6. Maksim Kliukovski (Lietuva, „Erlas Team“) – 58,12 sek. Kristupas Kaušius (Lietuva, „Snow Arena Racing Team–DSC“) nefinišavo
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