Lietuvių startus Dakaro žaidynėse pradėjusį irkluotoją įkvėpė į Senegalą atlydėjusi šeima

Pakrančių irklavimo paplūdimio sprinto vaikinų vienetų varžybų pirmajame atrankos etape – lenktynėse laikui – 17-metis J.Domarkas užėmė 12-ąją vietą tarp 32 sportininkų ir rytoj dar kartą mėgins iškovoti bilietą į aštuntfinalį.
Šeštadienį Salio paplūdimyje buvo išdalinti pirmieji aštuoni kelialapiai į kitą etapą, o dar tiek pat irkluotojų į atkrintamąsias varžybas pateks po sekmadienio lenktynių laikui, kuriose startuos 24 atletai.
Paplūdimio sprinte Atlanto vandenyno pakrantėje įrengtą trasą dalyviai pradeda bėgdami iki valčių, vėliau irkluoja 250 m iki apsisukimą žyminčio plūduro ir tokį pat atstumą – atgal, o finišuoja vėl bėgte. Rezultatas fiksuojamas, kai sportininkas nuspaudžia finišo daviklį.
Lietuvis distancijoje užtruko 2 min. 49,39 sek. Po pirmos bėgimo atkarpos jis buvo dešimtas, po irklavimo – tryliktas. Iki aštuntosios pozicijos, kuri būtų garantavusi vietą aštuntfinalyje jau po pirmo atrankos etapo, J.Domarkui trūko 4,13 sek.
Aštuntfinalio dvikovos numatytos lapkričio 2 d., o ketvirtfinaliai, pusfinaliai ir finalinės akistatos – lapkričio 3-iąją.
„Pirmasis plaukimas praėjo visai neblogai. Žinoma, padariau keletą klaidų, kurios kainavo kelias sekundes. Manau, kad be jų galbūt būčiau galėjęs patekti net į geriausiųjų aštuntuką. Tačiau iš klaidų mokomės, jas išanalizavome ir dabar svarbiausia jas ištaisyti. Nekantrauju rytoj vėl startuoti ir parodyti, ką galiu“, – šeštadienį po finišo LTOK.lt sakė J.Domarkas.
Iš viso Dakaro olimpinėse žaidynėse dalyvauja 14 Lietuvos sportininkų. Be pakrančių irklavimo, jie kovos bokso, buriavimo, dziudo, fechtavimo, krepšinio 3x3, lengvosios atletikos ir plaukimo varžybose.
Šeštadienį Diamniadijo olimpiniame stadione vyks žaidynių atidarymo ceremonija. Joje Lietuvos trispalvę neš dziudo kovotojas Tajus Babaičenko.
Pirmasis istorijoje Afrikos žemyne vykstantis olimpinis renginys finišuos lapkričio 13 d.
– Justai, koks jausmas debiutavus jaunimo olimpinėse žaidynėse?, – LTOK.lt paklausė J.Domarko.
– Jausmas nerealus. Net pats dar iki galo nesuvokiu, kokiame renginyje dalyvauju. Tai kažkas neįtikėtino, vien būti čia, tarp geriausių jaunųjų sportininkų iš viso pasaulio, yra didžiulė patirtis. Tiesiog wow!
– Afrikos žemyne olimpinis renginys vyksta pirmą kartą. Kokie pirmieji įspūdžiai, atmosfera?
– Kol kas įspūdžiai tikrai labai geri. Jaučiasi, kad tai ypatingas renginys, visur daug sportininkų iš skirtingų pasaulio šalių, skirtingų kultūrų, vyrauja puiki atmosfera. Ypač įdomu matyti, kaip sportas sujungia tiek daug skirtingų žmonių. Labai smagu būti šio istorinio įvykio dalimi ir patirti atmosferą, kurios tikriausiai dar ilgai nepamiršiu.
– Senegale labai drėgna ir karšta. O kaip oro sąlygos varžybose, ar jos labai sudėtingos europiečiams?
– Oro sąlygos tikrai sudėtingos. Saulė labai kaitina, o dėl didelės drėgmės kartais atrodo, kad esi pirtyje ar šiltnamyje.
Olimpinio kaimelio kambariuose nėra kondicionierių, tik ventiliatoriai, todėl net naktį būna sunku tinkamai pailsėti. Per treniruotes turime sportininkų poilsio kambarį, kuriame nuolat veikia kondicionierius, todėl stengiamės ten kuo daugiau atsivėsinti. Šaldančios liemenės taip pat yra labai svarbi priemonė, padedanti neperkaisti ir geriau pasiruošti startams.
– Ką gali pasakyti apie sąlygas vandenyne?
– Vandens sąlygos per treniruotes ir varžybas buvo gana skirtingos. Šiandien per startą bangos ir visa trasa jautėsi tarsi pažįstama – atrodė, lyg irkluočiau Klaipėdoje, Baltijos jūroje. Tai man tikrai padėjo jaustis užtikrinčiau. Žinoma, sąlygos gali greitai keistis, todėl svarbiausia mokėti prie jų prisitaikyti.
– Turėjote gausų sirgalių palaikymą tribūnose. Kas atvyko jūsų palaikyti ir ar jų buvimas šalia motyvuoja dar labiau stengtis?
– Taip, tai mano šeima, atvyko mama, tėtis, brolis, senelė ir senelis. Man labai daug reiškia, kad jie atvažiavo net iki Senegalo palaikyti manęs. Jų palaikymas suteikia papildomos motyvacijos ir jėgų. Kai bėgdamas ar irkluodamas išgirstu jų balsus tribūnose, atsiranda dar daugiau energijos ir noro atiduoti visas jėgas. Labai džiaugiuosi, kad galiu šia patirtimi dalytis kartu su jais.
– Kaip apibūdintumėte savo komandos narius? Juk, pavyzdžiui, valties laikytoja Raminta Morkūnaitė pati yra profesionali sportininkė, tai gal kokių patarimų sulaukiate?
– Turiu tikrai puikią komandą, visi labai prisideda prie mano pasirodymo. Raminta duoda daug naudingų patarimų, motyvuoja ir padeda jaustis drąsiau bei užtikrinčiau ant vandens. Jos, kaip sportininkės, patirtis tikrai labai naudinga.
Su treneriu Aliu Striška dirbame jau ilgą laiką, todėl esame gerai susidirbę. Jis puikiai mane pažįsta, žino mano stipriąsias puses ir visada padeda, palaiko bei motyvuoja siekti daugiau. Džiaugiuosi turėdamas tokią komandą šalia.
– Vakare laukia žaidynių atidarymo ceremonija. Planuojate dalyvauti?
– Taip, tikrai planuoju dalyvauti! Manau, kad tai bus kažkas įspūdingo. Juk ne kiekvieną dieną tenka dalyvauti tokio masto renginyje, todėl norisi išnaudoti kiekvieną galimybę ir pasimėgauti visa šia olimpine patirtimi.
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