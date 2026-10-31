LSFL pirmasis ratas finišavo intriguojančiomis lygiosiomis

Čempionatas atsinaujins 2027 metų balandžio mėnesį, tačiau šios pertraukos metu studentų futbolo bendruomenę įtrauks LSFL mažojo ir salės futbolo turnyrai.
Kauno technologijos universitetas 0:2 Lietuvos sporto universitetas
LSU atstovai laimėjo šį Kauno derbį ir pelnė ketvirtąją pergalę optimizmu pažymėtame 2026–2027 metų sezone. Markas Janunskis komandai suteikė persvarą jau 6-ąją minutę. Žiūrovams ilgai teko luktelėti kito įvarčio. Jį pelnė Vilius Kondotas (84 min.) ir prisidėjo prie LSU pakilimo į antrą vietą.
Nugalėtojų komandos gynėjas Gediminas Vansevičius buvo pripažintas geriausiu susitikimo žaidėju ir pelnys „Hummel“ įsteigtą prizą.
Vytauto Didžiojo universitetas 6:0 Vilnius TECH
Rungtynių šeimininkai praktiškai išsprendė ginčą dėl trijų taškų vos per pusvalandį. Po du įvarčius pelnė Reinas Batutis (14 ir 19 min.) ir Martynas šetkus (20 ir 26 min.). VDU persvara tapo dar labiau įtikinama po Vėjaus Viplento (63 min.) ir Igno Chachlausko (77 min.) taiklių smūgių.
Reinas Batutis buvo nominuotas geriausiu šių rungtynių žaidėju. VDU dabar oficialiai turi dvi pergales šiame sezone, LFF Drausmės komitetui skyrus techninį pralaimėjimą 0:3 KTU dėl į protokolą neįrašyto asmens dalyvavimo pirmo turo rungtynėse.
Vilniaus universitetas 2:2 Klaipėdos universitetas
Penkto turo puošmena tapo šalies čempionų titulą ginančio VU akistata su lygoje pirmaujančiais klaipėdiečiais. Aikštės šeimininkus trečiadienį į priekį išvedė Arnas Neimantas (6 min.), bet svečiai dar per pirmą kėlinį suspėjo persverti rezultatą savo naudai. Taiklų smūgį galva atliko Nojus Penikas (23 min.), o paskiau iš aštraus kampo smūgiavo Emilijus Jermolajev (43 min.).
Vilniečiams pavyko išplėšti tašką – klaipėdiečiams nepavyko blokuoti Jorio Pikturnos smūgio (80 min.), tad žiūrovai buvo palepinti keturių įvarčių drama. Arnas Neimantas buvo pripažintas geriausiu futbolininku.
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