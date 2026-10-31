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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„TransINVEST“ netikėtai įstrigo Panevėžyje

2026-10-31 16:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-31 16:52
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TOPLYGOS 35-ojo turo įžangoje buvo užfiksuotas gana netikėtas rezultatas. 7-oje vietoje turnyro lentelėje sezoną užbaigsiantis „Panevėžys“ namuose 1:0 įveikė Vilniaus rajono „TransINVEST“ futbolininkus, kurie jau nebeturi galimybių pakovoti dėl aukso.

Isaacas Asante | fk-panevezys.lt nuotr.

TOPLYGOS 35-ojo turo įžangoje buvo užfiksuotas gana netikėtas rezultatas. 7-oje vietoje turnyro lentelėje sezoną užbaigsiantis „Panevėžys“ namuose 1:0 įveikė Vilniaus rajono „TransINVEST“ futbolininkus, kurie jau nebeturi galimybių pakovoti dėl aukso.

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Svečiai aktyviau pradėjo rungtynes – Vytautas Černiauskas ne kartą turėjo įsitraukti į rungtynes. Tiesa, panevėžiečiai atsilaikė ir patys smogė antrojo kėlinio pradžioje.

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52-ąją minutę Rokas Rasimavičius atliko perdavimą iš dešiniojo krašto į baudos aikštelę, kur Isaacas Asante laimėjo oro dvikovą prieš varžovą bei pelnė pergalingą įvartį galva.

„Panevėžys“ atsilaikė bei pasiekė 11-ąją sezono pergalę.

Aukštaitijos sostinės ekipa turi 38 taškus, „TransINVEST“ žengia ketvirta su 49 taškais, taip gerokai komplikuodama savo šansus pasidabinti medaliais.

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