„TransINVEST“ netikėtai įstrigo Panevėžyje

Svečiai aktyviau pradėjo rungtynes – Vytautas Černiauskas ne kartą turėjo įsitraukti į rungtynes. Tiesa, panevėžiečiai atsilaikė ir patys smogė antrojo kėlinio pradžioje.
52-ąją minutę Rokas Rasimavičius atliko perdavimą iš dešiniojo krašto į baudos aikštelę, kur Isaacas Asante laimėjo oro dvikovą prieš varžovą bei pelnė pergalingą įvartį galva.
„Panevėžys“ atsilaikė bei pasiekė 11-ąją sezono pergalę.
Aukštaitijos sostinės ekipa turi 38 taškus, „TransINVEST“ žengia ketvirta su 49 taškais, taip gerokai komplikuodama savo šansus pasidabinti medaliais.
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