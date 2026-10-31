Lietuvių atstovaujamas klubas nori rengti FIBA Čempionų lygos finalo ketvertą

Tai – Malaga, skelbia dienraštis SUR. Klubas reiškia didelį norą organizuoti šias svarbias kovas, kadangi švenčia 50-mečio sukaktį ir nori tai paženklinti renginiais.
Praeitų metų finalo ketvertas vyko Badalonoje, Malagoje jis buvo rengtas 2023-aisiais. Tuo metu vietos komanda krito pusfinalyje.
Viso ispanai organizavę yra net keturis finalo ketverto turnyrus.
Šį sezoną „Unicaja“ atstovauja Ignas Brazdeikis ir Simas Lukošius.
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