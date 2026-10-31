Tomas Ražanauskas: „Kaip rinktinė tikrai gavome neįtikėtinos patirties“

Atrankos atkrintamųjų etape Lietuvos rinktinė dviejuose susitikimuose pripažino vienos pajėgiausių pasaulio komandų Švedijos persvarą ir pasirodymą atrankoje užbaigė.
Nors antrosiose rungtynėse buvo patirta skaudi nesėkmė, rinktinės treneris Tomas Ražanauskas akcentavo, jog tai neturėtų palaužti rinktinės merginų.
„Taip, iškart po rungtynių atmosfera tikrai buvo liūdna, nes dvikova tikrai nesusiklostė sėkmingai, tačiau labai tikiuosi, kad merginos jau suvokia arba dar suvoks, kokį darbą jos nuveikė šiame cikle“, – kalbėjo rinktinės treneris Tomas Ražanauskas.
Jis pridėjo, jog tai gali tapti nauju reikalingu postūmiu ir visam mūsų moterų futbolui.
„Dar prieš atranką mes nebuvome savo grupės favoritai, tačiau padarėme savo darbą ir patekome į kitą etapą, kas dar visai neseniai galėjo atrodyti kaip neįmanomas pasiekimas.
Vėlgi, labai norėčiau, kad į seriją su Švedija žiūrėtume ne kaip į skaudžią nesėkmę, tačiau į galimybę pamatyti, kaip atrodo elitinis, aukščiausio lygio moterų futbolas ir kur mes dar turime pasitempti, norėdami kilti aukštyn“, – pridėjo treneris.
Aukščiau rinktinė jau pakilo ir po praėjusio ciklo – buvo iškovota galimybė pakilti į Tautų lygos B divizioną, kur mūsų rinktinės lauks naujos ir pajėgios varžovai. O burtai bus ištraukti jau visai netrukus.
„Nepaisant to, kas bus mūsų varžovės Tautų lygos grupės varžybose, mes į visas rungtynes eisime su pasitikėjimu, kad galime pasiekti teigiamą rezultatą. Taip, suprantame, kad lengva nebus, tačiau merginos jau parodė, kad susitelkusios gali pasiekti iš tiesų gerų rezultatų ir tai gali būti tik šio kelio pradžia. Tad į naujas laukiančias kovas žiūrime pozityviai ir lauksime artėjančių startų“, – teigė rinktinės vyriausiasis treneris.
Dar vienas startas laukia rinktinės ir šiais metais, kai lapkričio pabaigoje Estijoje bus surengtas Baltijos taurės turnyras.
„Šiame cikle įgauta patirtis leidžia mums į Baltijos taurę žvelgti su pasitikėjimu, tačiau turime suprasti, kad vieną ciklą elitine komanda dar netapome. Taip, dėjome daug gerų žingsnių, tačiau mūsų laukia dar ilgas kelias.
Baltijos taurę iškovoti nėra lengva, tą pajutome ir praėjusiais metais, tačiau tikime, kad su tinkamu nusiteikimu tikrai galime kovoti dėl pirmos vietos“, – vylėsi treneris.
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