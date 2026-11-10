Į Europą veržiasi žiema su pūgomis – kai kur iškris net 40 cm sniego: kada sulauksime Lietuvoje?

Žiemiškus orus atneš drėgnas ciklonas, besiformuojantis virš vakarinės Viduržemio jūros dalies. Šios atmosferos sistemos centras pasislinks į šiaurės rytus ir atneš intensyvius sniegus į pagrindinį Alpių kalnų ruožą bei gretimus regionus.
Žiemos banga atslinks keliais etapais. Pirmiausia lapkričio 12–17 d., teritorijoje, kuri driekiasi nuo Italijos ir Prancūzijos sienos per pietinę ir rytinę Šveicariją, šiaurinę Italiją iki pietvakarių ir vidurio vakarų Austrijos.
„Šiuose regionuose kai kur iškris apie 10–40 cm sniego, o vietomis sniego dangos storis gali būti dar didesnis“, – skelbia „DobraPogoda24“.
Bus paralyžiuotas eismas, kai kur keliai bus užversti sniegu
Prognozės rodo, kad nurodytomis dienomis dalyje Europos sniegas kris jau nuo 1200–1300 m virš jūros lygio. Vadinasi, snigs ne tik kalnų vietovėse, bet ir žymiai žemiau.
Kartu su krituliais numatomi stiprūs vėjo gūsiai, sukelsiantys pūgas ir sniego audras. Galimas eismo paralyžius ir vietomis užpustyti keliai.
„Atsižvelkite į tai, jei planuojate kelionę į šią Europos dalį. Verta rinktis alternatyvius maršrutus, kad išvengtumėte nereikalingų problemų“, – perspėja „DobraPogoda24“.
Tuo metu Vakarų, Vidurio ir iš dalies Rytų Europoje dėl nuo žemyno pietryčių tolstančio anticiklono poveikio kritulių bus nedaug. Kaimyninėje Lenkijoje sinoptikai didesnio sniego neprognozuoja.
Kada bus sniego Lietuvoje?
Jau beveik lapkričio vidurys, tačiau rimtesnio sniego kol kas nenumatoma. Remiantis ankstesnių metų duomenimis, pirmosios snaigės (tokios, kurios iškart neištirptų) dažniausiai iškrisdavo antroje lapkričio pusėje.
„Aišku, pirmasis sniegas ir susidariusi sniego danga dar nereiškia, kad žiema jau išsidėliojo savo lagaminus ir užtruks ilgiau. Ji dažniausiai užsuka lapkritį tik apsižvalgyti“, – „Meteo.lt“ YouTube kanale sako tarnybos specialistė.
Vis dažniau susidaro tokie reiškiniai kaip lijundra ar plikledis. Jie laikomi pavojingais, nes lemia slidžią dangą, dėl kurios gali kilti eismo įvykių, traumų.
„Taigi dabar jau nebeužtenka vien tik pasižiūrėti pro langą, bet ir reikia pasižiūrėti, ar nėra perspėjimų apie pavojingus ledo reiškinius“, – sakoma vaizdo įraše.
„Pagal naujausias Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro ilgalaikes prognozes, šis mėnuo turėtų būti 1,5 laipsnio šiltesnis negu įprastai. Priminsiu, kad lapkričio vidutinė temperatūra siekia 2,6 laipsnio šilumos“, – sako „Meteo.lt“ specialistė.
Ji priduria, kad visą mėnesį oro temperatūra išsilaikys aukščiau normos.
Bendras mėnesio kritulių kiekis šiuo laikotarpiu siekia 57 milimetrus, o šiais metais jų turėtų būti maždaug apie normą.
„Antroji mėnesio pusė turėtų būti drėgnesnė. Maždaug nuo lapkričio 16 d. kritulių gali iškristi net procentų daugiau negu įprastai iškrenta antroje mėnesio pusėje. Na, ir bus 1,5 laipsnio šilčiau“, – paaiškina ji.
Vis dėlto tai nereiškia, kad jei mėnuo šiltesnis, nesulauksime sniego. Tačiau kada bus pirmojo sniego, paaiškės artimiausiomis dienomis.
„Tad lapkritį skėčio toli nepadėkime. Pasiruoškime batus ir automobilius žiemiškiems iššūkiams, o pasirodžius saulei nepraleiskime progos išeiti į lauką“, – sako „Meteo.lt“ specialistė.
Naujausia orų prognozė
Antradienio dieną žymesnių kritulių nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra 2–7 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį didesnėje šalies dalyje, dieną vietomis palis (vyraus nedidelis lietus), naktį kai kur šlapdriba. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 2–7 m/s, dieną pietvakarių, 5–10 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną 3–8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, dulksna. Vėjas naktį pietvakarių, pietų, 5–10 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną pietų, pietryčių, 7–12 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną 3–8 laipsniai šilumos.
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