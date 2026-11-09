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Lietuvą užgrius ciklonas – bus ne tik kritulių: štai kuriems rajonams klius labiausiai

2026-11-09 12:12 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-09 12:12
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Šių dienų orai patvirtins, kad žiema jau ne už kalnų. Kaip skelbia sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, artimiausiomis dienomis atvės, galimi pavojingi reiškiniai, tokie kaip plikledis. Maždaug savaitės viduryje viską sujauks ciklonas.

Šių dienų orai patvirtins, kad žiema jau ne už kalnų. Kaip skelbia sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, artimiausiomis dienomis atvės, galimi pavojingi reiškiniai, tokie kaip plikledis. Maždaug savaitės viduryje viską sujauks ciklonas.

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Šiuo metu virš Europos pakibęs į tris dalis pasidalijęs anticiklonas Klaus. Tiesa, jį pamažu stumia iš šiaurės ir vakarų stiprėjantys audringesni ir drėgnesni ciklonai. Lietuva kol kas bus ramesnėje Klaus dalyje.

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„Pirmadienis bus dar apniukęs, tad naktis kiek šiltesnė, bet antradienį debesys turėtų praretėti, tad naktis jau bus su šaltuku visur, vakariniuose rajonuose rūkai drieksis, tad kartu su šaltuku, kai kur gali būti slidu, diena gerokai vėsesnė. Vakare gali kiek palyti vakariniame, pietvakariniame pakraštyje“, – praneša sinoptikė.

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Nuo trečiadienio laukia didesnės orų permainos, mat per Skandinaviją Lietuvos link brausis ciklonas, jo atmosferos frontų debesys atneš kritulių.

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„Trečiadienį daugiausia vakariniuose rajonuose palis, naktį su viena kita šlapia snaige, trečiadienio diena bus gerokai šiltesnė. Ketvirtadienis ir penktadienis jau labiau darganoti, bet vyraus lietus“, sako E. Latvėnaitė.

Savaitgalį orai turėtų vėl pasikeisti: bus ramiau, bet vėsiau.

„Nuo penktadienio pūs kiek stipresnis vakarinių krypčių vėjas. Savaitgalis turėtų būti sausesnis, bet vėsesnis, ypač naktimis – vėl spustelės nedidelis šaltukas, dienos irgi šiluma nedžiugins“, – praneša sinoptikė.

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Orų prognozė savaitei

Pirmadienį, lapkričio 9 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s, pajūryje 5–10 m/s. Naktį -1–4°C, šalčiausia vakariniame, pietvakariniame ir pietrytiniame pakraštyje, dieną 5–8°C.

Antradienį, lapkričio 10-osios, naktį be lietaus, kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose rūkai nusidrieks, gali būti slidu, vakare šiek tiek palis vakariniam, pietvakariniam pakraštyje. Vėjas pietų, pietryčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį -4–0°C, šilčiausia vakariniam pakraštyje, Kuršių nerijoje 1–3°C, dieną 2–5°C.

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Trečiadienį, lapkričio 11 d., palis vakariniuose rajonuose, naktį ir rytą daug kur tiršti rūkai drieksis, rūkui prišąlant bus slidu. Vėjas pietinių krypčių 2–7 m/s. Naktį -3–1°C, vakariniuose rajonuose 2–4°C, pajūryje 5–7°C, dieną plius 4–8°C, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose.

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Ketvirtadienį, lapkričio 12-osios, naktį be ženklesnių kritulių, rūkai daug kur drieksis, dieną krituliai, daugiausia lietus. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 1–3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 2–5°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, vakaruose, šiaurės vakaruose 6–8°C.

Penktadienį, lapkričio 13-osios, naktį ir rytą krituliai, daugiausia lietus, dieną jau be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną vakarų 7–12 m/s. Naktį 0–2°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 3–5°C, šilčiausia pajūryje, dieną 3–6°C.

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Šeštadienį, lapkričio 14 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas naktį vakarų 6–11 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai14 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį -3–0°C, vakariniam pakraštyje 1–3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 2–4°C, pajūryje 5–7°C.

Sekmadienį, lapkričio 15-osios, naktį be kritulių, dieną palis vakariniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį -3–0°C, vakariniam pakraštyje 1–3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 4–8°C, šilčiausia vakariniame, pietvakariniame pakraštyje.

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