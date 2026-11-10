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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Skubiai įspėja šių miestų gyventojus: netrukus – itin pavojingas reiškinys

2026-11-10 16:01 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-11-10 16:01
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„Meteo.lt“ sinoptikai teigia, kad Lietuvoje prognozuojamas pavojingas reiškinysplikledis, kuris dalyje šalies apskričių jau trečiadienio vakarą gali pasitaikyti. Sudėtingos eismo ir vaikščiojimo sąlygos gali išlikti ir ketvirtadienio rytą. Gyventojai raginami būti atsargūs, o Vilniaus miesto gatvių priežiūros tarnyba „Grinda“ tikina esanti pasiruošusi žiemos sezonui.

„Meteo.lt“ sinoptikai teigia, kad Lietuvoje prognozuojamas pavojingas reiškinysplikledis, kuris dalyje šalies apskričių jau trečiadienio vakarą gali pasitaikyti. Sudėtingos eismo ir vaikščiojimo sąlygos gali išlikti ir ketvirtadienio rytą. Gyventojai raginami būti atsargūs, o Vilniaus miesto gatvių priežiūros tarnyba „Grinda“ tikina esanti pasiruošusi žiemos sezonui.

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Plikledis yra prognozuojamas Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos, Pietryčių Baltijos ir Alytaus apskrityse. 

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Perspėjama, jog lapkričio 11 d. bus pavojingas plikledžio lygis.

„Pavojaus lygis: pavojingas. Galioja nuo 2026-11-11 20:00 iki 2026-11-12 09:00. Vietomis plikledis“, – rašė „Meteo.lt“ sinoptikai.

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Gyventojai raginami būti atsargūs keliaujant, o prie namų esančius laiptus ir takus nuvalyti bei pabarstyti smėliu.

„Rekomendacijos: būkite ypač atsargūs vairuodami automobilį ar vaikščiodami lauke.

Nuvalykite ir pabarstykite smėliu prie namų esančius laiptus ir takus“, – rašoma „Meteo.lt“.

Plikledis tęsis ir ketvirtadienį

Tiesa, lapkričio 12 d. prognozuojama, jog plikledis tęsis, tačiau šį kartą jo turėtų nepasitaikyti Kauno apskrityje, o tik Vilniaus, Panevėžio, Utenos, Pietryčių Baltijos ir Alytaus apskrityse.

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Šią dieną taip pat rekomenduojama būti itin atsargiems keliaujant, pasibarstyti kelius smėliu. 

„Grinda“: esame pasiruošę žiemai

Vilniaus miesto gatvių priežiūros įmonė „Grinda“ savo „Facebook“ paskyroje pranešė apie pasirengimą žiemos sezonui ir pristatė planą, pagal kurį bus prižiūrima beveik 1300 kilometrų miesto gatvių, mažinamas druskos naudojimas. Gatvių bei šaligatvių būklė bus stebima pasitelkiant specialius daviklius ir techniką.

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„Esame pasiruošę žiemai.

Šiandien kartu su Vilniaus miesto savivaldybė pristatėme šio sezono žiemos priežiūros planą. Prižiūrėsime beveik 1300 km gatvių Vilniaus mieste bei Senamiesčio šaligatvius, aikštes ir skverus.

Jei sniegas bus purus, sausas ir nekils plikledžio rizika, takus pirmiausia valysime, o ne barstysime. Mažinsime druskos naudojimą: kai kuriose viešosiose erdvėse naudosime skaldelės ir druskos mišinius, o dalyje skverų druskos atsisakysime visai.

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Senamiesčio parkuose ir skveruose prioritetą teiksime pagrindiniams tranzitiniams takams, t.y. valysime 2-4 m pločio praėjimus, o ne visa teritoriją. Gatves prižiūrės daugiau kaip 230 „Grindos“ darbuotojų, 50 barstytuvų-valytuvų ir 33 traktoriai.

Situaciją realiu laiku stebės 33 dangos būklės davikliai ir 6 kritulių stotys, padedančios pavojingas sąlygas numatyti dar joms nesusidarius. Jau nuo praėjusios savaitės „Grindos“ žiemos tarnyba budi visą parą ir yra pasiruošusi operatyviai reaguoti į besikeičiančias oro sąlygas.

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Visą žiemą lauksime jūsų pranešimų telefonu 1355“, – buvo rašoma pranešime.

Sinoptikė informavo apie šios savaitės orus

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo apie Europoje įsitvirtinusį anticikloną Klaus, kuris pastaruoju metu lepinęs ramiais ir sausais orais, jau traukiasi į rytus ir pietryčius.

Iš vakarų bei šiaurės jį stumia drėgnesni ir aktyvesni ciklonai, todėl ir Lietuvoje artimiausiomis dienomis orai taps vis labiau permainingi. Daugės debesų, pasirodys kritulių, vietomis lietus maišysis su šlapdriba, o savaitgalį naktimis vėl kandžiosis nedidelis šaltukas.

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Sinoptikė rašė, kad antradienį virš Baltijos regiono ir Lietuvos dar laikysis jau gerokai susilpnėjęs anticiklonas Klaus. Dėl jo išliks silpnas pietinių krypčių vėjas, o naktį daug kur dangus pragiedrės.

„Anticiklonas, vardu Klaus, su ramiais ir sausais orais užgulęs beveik visą Europą, jau ir iš vakarų, ir iš šiaurės stumiamas tolyn į rytus, pietryčius drėgnesnių ir neramesnių ciklonų.

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Antradienį virš Baltijos ir Lietuvos dar pasiliks jau nusilpęs Klaus I-asis, tad vis dar pūs silpnas pietinių krypčių vėjas. Naktį jau pragiedrės, tad vėl nedidelis šaltukas kandžiosis.

Tik rytinis, šiaurės rytinis pakraščiukas bus apniukęs, todėl ten bus kiek šilčiau“, – prognozuoja ji.

Savaitės pabaigoje stiprės vėjas

Šeštadienį taip pat išliks vėjuota ir vėsu. Sekmadienį ir pirmadienį orai turėtų būti sausesni, dažniau pasirodys pragiedrulių. 

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

„Nuo ketvirtadienio stiprės vėjai – ketvirtadienį, penktadienį pietinių, savaitgalyje vakarinių krypčių. Labiausiai darganotas turėtų būti penktadienis, bus žvarboka, nes pūs gana stiprūs vėjai.

Vėjuotas ir žvarbokas, su nedideliais krituliais bus ir šeštadienis.

Sekmadienis ir pirmadienis sausesni, dažniau pragiedrės, tad naktimis vėl nedidelis šaltukas spustels, bus vis dar vėjuota ir žvarboka. Ruduo jau priešžiemiu padvelks“, – perspėjo E. Latvėnaitė.

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Savaitės orų prognozė

Antradienį, lapkričio 10 d., naktį lietaus nenumatoma, tačiau kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, nusidrieks rūkas. Vietomis šals, todėl gali būti slidu. Pavakare vakariniame ir pietvakariniame šalies pakraštyje numatomi nedideli krituliai – daugiausia silpnas lietus, vietomis su viena kita šlapia snaige ar dulksna. Naktį pūs pietų, pietryčių vėjas, 2–6 m/s, dieną – 4–8 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 0–5 laipsnių šalčio, šilčiausia bus pačiame rytiniame ir šiaurės rytiniame pakraštyje, Kuršių nerijoje – 1–3 laipsniai šilumos. Dieną oras sušils iki 2–5 laipsnių.

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Trečiadienį, lapkričio 11 d., protarpiais numatomi nedideli krituliai. Naktį kai kur palis, vietomis lietus maišysis su viena kita šlapia snaige. Vakariniuose rajonuose naktį bus miglota. Dieną palis vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Naktį pūs nepastovios krypties vėjas, 2–5 m/s, dieną – pietinių krypčių, 4–8 m/s. Nakties pradžioje temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, vakariniuose rajonuose bus 2–4 laipsniai šilumos, pajūryje – 5–7 laipsniai. Dieną oras sušils iki 4–8 laipsnių, vėsiausia bus rytuose ir šiaurės rytuose, šilčiausia – pajūryje.

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Ketvirtadienį, lapkričio 12 d., naktį palis pajūryje, dieną nedidelis lietus numatomas vakariniuose rajonuose. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 6–11 m/s, pajūryje – pietų, pietvakarių, 8–13 m/s. Dieną vėjo gūsiai sieks iki 15 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 1 laipsnio šilumos, pajūryje bus 2–4 laipsniai šilumos. Dieną oras sušils iki 2–5 laipsnių, rytiniuose rajonuose bus vėsiausia, pajūryje – 6–8 laipsniai šilumos.

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Penktadienį, lapkričio 13 d., protarpiais numatomi krituliai – lietus maišysis su šlapdriba. Naktį pūs pietų, pietvakarių vėjas, 4–8 m/s, pajūryje – 7–12 m/s. Dieną vėjas pasisuks iš vakarų, pietvakarių ir sustiprės iki 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s. Naktį temperatūra bus 1–3 laipsniai šilumos, pajūryje – 4–6 laipsniai. Dieną oras sušils iki 4–6 laipsnių.

Šeštadienį, lapkričio 14 d., protarpiais numatomi nedideli krituliai. Vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose daugiausia lis. Pūs stiprokas vakarų vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 0 iki 2 laipsnių šilumos, pajūryje bus 4–6 laipsniai. Dieną oras sušils iki 3–5 laipsnių, pajūryje – iki 6–8 laipsnių.

Sekmadienį, lapkričio 15 d., naktį šiek tiek palis vakariniame šalies pakraštyje, dieną lietaus nenumatoma. Pūs vakarų, pietvakarių vėjas, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 0–3 laipsnių šalčio, vakariniame pakraštyje bus 1–3 laipsniai šilumos, pajūryje – 4–6 laipsniai. Dieną oras sušils iki 4–7 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.

Pirmadienį, lapkričio 16 d., ženklesnių kritulių nenumatoma. Pūs pietų vėjas, 8–13 m/s, gūsiai sieks 15–18 m/s, stipresnis vėjas bus pajūryje. Naktį temperatūra svyruos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, pajūryje bus 1–3 laipsniai šilumos. Dieną oras sušils iki 3–5 laipsnių.

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