Jamesas įvertino pirmąsias savaites Filadelfijoje ir atskleidė, prie ko dar turi priprasti

Vasarą prie komandos prisijungęs 41-erių veteranas kartu su Jaylenu Brownu gerokai sustiprino Filadelfijos klubą, kuris per pirmąsias šešerias sezono rungtynes iškovojo penkias pergales.
Prieš NBA taurės turnyro susitikimą su Niujorko „Knicks“ L. Jamesas davė interviu buvusiam NBA krepšininkui Steve’ui Nashui, kuriame pasidalijo pirmaisiais įspūdžiais apie naująją komandą.
„Kol kas viskas nuostabu, žmogau. Organizacija yra puiki, žaidėjai – taip pat. Jie sunkiai dirba ir labai gerai atlieka savo darbą“, – „Amazon Prime“ eteryje kalbėjo L. Jamesas.
Vis dėlto keturiskart NBA čempionas pripažino, kad persikėlimas į Filadelfiją pareikalavo ir tam tikro prisitaikymo.
Pastaruosius aštuonerius metus Los Andželo „Lakers“ gretose praleidęs amerikietis dabar turi priprasti prie kitokios aplinkos ir gyvenimo rytinėje JAV dalyje.
„Vis dar prisitaikau. Aštuonerius metus gyvenau Los Andžele, todėl sugrįžimas į Vidurio Vakarus, o tiksliau – apskritai į Rytų pakrantę, yra pokytis.
Su kiekviena diena, kiekviena savaite ir kiekvienu mėnesiu vis labiau prisitaikysiu. Mano kūnas įgaus geresnę sportinę formą ir žaisiu vis geriau“, – įsitikinęs L. Jamesas.
Šį sezoną veteranas sužaidė penkerias iš šešerių „76ers“ rungtynių ir per vidutiniškai 33,4 minutės pelno po 16,4 taško, atkovoja po 7 kamuolius bei atlieka po 7 rezultatyvius perdavimus.
Palyginimui, praėjusį sezoną „Lakers“ gretose L. Jamesas, įskaitant atkrintamąsias varžybas, sužaidė 69 rungtynes.
Tuomet per vidutiniškai 34 minutes jis rinko po 21,3 taško, 7,2 rezultatyvaus perdavimo ir 6 atkovotus kamuolius.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.