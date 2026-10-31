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Prieš Dončičių neblizgėjęs Lendeborgas: „Pasistengsiu daugiau taip nesusimauti“

2026-10-31 17:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-31 17:23
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Prieš Los Andželo „Lakers“ žvaigždę Luką Dončičių viešai pasisakęs „Golden State Warriors“ naujokas Yaxelis Lendeborgas po tiesioginės akistatos su slovėnu buvo priverstas pripažinti savo klaidas.

Lendeborgas | Scanpix nuotr.

Prieš Los Andželo „Lakers“ žvaigždę Luką Dončičių viešai pasisakęs „Golden State Warriors“ naujokas Yaxelis Lendeborgas po tiesioginės akistatos su slovėnu buvo priverstas pripažinti savo klaidas.

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Nors San Fransisko ekipa NBA taurės turnyro rungtynėse 112:95 įveikė „Lakers“, 23-ejų puolėjui šis susitikimas susiklostė itin nesėkmingai.

Y. Lendeborgas pelnė vos 6 taškus ir suklydo 5 kartus, o po rungtynių negailėjo sau kritikos.

Paklaustas, kokias svarbiausias pamokas išmoko per pirmąsias šešerias NBA sezono rungtynes, amerikietis pateikė itin savikritišką atsakymą.

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„Pasistengsiu daugiau taip smarkiai nesusimauti, kaip susimoviau šį kartą“, – ESPN žurnalistui Anthony Slateriui sakė Y. Lendeborgas.

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Naujokas pripažino, kad nesėkmingai susiklosčius rungtynėms jam nepavyko atrasti būdų pakeisti situaciją.

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„Kai patenki į tokias situacijas, turi labiau pasikliauti komandos draugais. Bandžiau su jais kalbėtis, bet… niekaip nesugebėjau iš to išsikapstyti“, – teigė puolėjas.

Papildomo dėmesio šiai akistatai suteikė praėjusią savaitę nuskambėję Y. Lendeborgo pasisakymai apie L. Dončičių.

Tuomet „Warriors“ naujokas pareiškė praradęs pagarbą slovėnui dėl nuolatinių jo skundų teisėjams.

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Vis dėlto aikštėje L. Dončičius rungtynes pradėjo įspūdingai ir jau per pirmąjį kėlinį pelnė 21 tašką.

„Lakers“ lyderis susitikimą baigė surinkęs 37 taškus, tačiau jo komandai nepavyko išsaugoti net 25 taškų pranašumo.

„Warriors“ po pirmojo kėlinio atsiliko 15:38, tačiau antrąjį laimėjo identišku rezultatu 38:15 ir galiausiai triumfavo 17 taškų skirtumu.

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Nepaisant nesėkmingų rungtynių, Y. Lendeborgas yra vienas ryškiausių šio NBA sezono naujokų.

Mičigano universitete rungtyniavęs puolėjas per pirmąsias šešerias rungtynes vidutiniškai pelno po 19,8 taško ir atkovoja po 7,8 kamuolio.

Pagal rezultatyvumą jis „Warriors“ komandoje nusileidžia tik Stephenui Curry, kuris vidutiniškai renka po 29,2 taško, o pagal atkovotus kamuolius pirmauja visoje ekipoje.

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Per pirmąsias ketverias NBA karjeros rungtynes Y. Lendeborgas pelnė 87 taškus. Tai geriausias „Warriors“ naujoko rezultatas nuo 1959 metų, kai lygoje debiutavo Wiltas Chamberlainas.

Rungtynėse su „Lakers“ puolėjo nesėkmes kompensavo S. Curry, pelnęs 31 tašką, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir atkovojęs 4 kamuolius.

Po susitikimo 12 kartų NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse dalyvavęs gynėjas išreiškė pasitikėjimą jaunuoju komandos draugu.

„Mes jį palaikome visose tokiose situacijose ir žinome, kad jau kitose rungtynėse mums jo vėl reikės. Visa tai yra mokymasis per tikrus išbandymus, kai pakilimus ir nuosmukius turi išgyventi visų akivaizdoje. Tai nelengvas iššūkis, bet manau, kad jis tam pasiruošęs“, – kalbėjo S. Curry.

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