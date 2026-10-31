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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Curry apie paguldytą Dončičių: „Nesitikėjau, kad bus taip žiauru“

2026-10-31 10:29 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-31 10:29
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„Golden State Warriors“ žvaigždė Stephenas Curry surengė vieną įspūdingiausių jauno NBA sezono epizodų, o po rungtynių pripažino, kad net pats nesitikėjo tokio rezultato.

Dončičius | Organizatorių nuotr.

„Golden State Warriors“ žvaigždė Stephenas Curry surengė vieną įspūdingiausių jauno NBA sezono epizodų, o po rungtynių pripažino, kad net pats nesitikėjo tokio rezultato.

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NBA taurės turnyro rungtynėse su Los Andželo „Lakers“ 38-erių gynėjas staigiu judesiu suklaidino Luką Dončičių, pasiuntė slovėną ant parketo ir pataikė tritaškį.

Epizodas įvyko trečiajame kėlinyje, likus 6 minutėms ir 22 sekundėms.

„Tiesiog bandžiau susikurti šiek tiek erdvės metimui. Nesitikėjau, kad viskas atrodys taip žiauriai. Bet tokiose situacijose turi kažkaip išlaikyti ramybę“, – po rungtynių šypsodamasis kalbėjo S. Curry.

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Pataikęs metimą „Warriors“ lyderis pats atrodė nustebęs. Bėgdamas atgal į gynybą jis abiem rankomis susiėmė už galvos.

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„Prisimenu, kaip Jamesas Hardenas senais laikais po panašių epizodų dar atlikdavo savo judesį, kad galėtų tęsti žaidimą. Nežinau, jau labai seniai nebuvau likęs toks laisvas“, – juokavo amerikietis.

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Vis dėlto L. Dončičius neliko skolingas – jau kitoje „Lakers“ atakoje slovėnas atsakė taikliu tritaškiu.

„Noriu išsaugoti šį džiaugsmą iki karjeros pabaigos“

S. Curry neslėpė, kad net ir būdamas 38-erių vis dar mėgaujasi kiekviena galimybe varžytis aukščiausiame lygyje.

„Aš tiesiog myliu šį žaidimą. Visos mano emocijos ir reakcijos kartais liejasi per kraštus, nes man tiesiog smagu žaisti.

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Tokios akimirkos, ypač šiame karjeros etape, leidžia dar labiau vertinti galimybę rungtyniauti tokiu lygiu. Noriu, kad šis džiaugsmas išliktų iki pat mano karjeros pabaigos“, – teigė keturiskart NBA čempionas.

S. Curry rungtynes baigė pelnęs 31 tašką, atkovojęs 4 kamuolius ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus, o „Warriors“ namuose 112:95 įveikė „Lakers“.

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Los Andželo ekipos lyderis L. Dončičius surinko 37 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus.

Slovėnas vien per pirmąjį kėlinį pelnė 21 tašką, o „Lakers“ po pirmųjų 12 minučių pirmavo net 38:15.

Tačiau antrajame ketvirtyje „Warriors“ atsakė identišku rezultatu – 38:15 – ir iki ilgosios pertraukos išlygino rezultatą.

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Taip San Fransisko klubas tapo pirmąja komanda NBA istorijoje nuo atakos laiko taisyklės įvedimo, kuri po pirmojo kėlinio atsilikusi bent 23 taškais sugebėjo pasiekti lygiąsias arba išsiveržti į priekį dar iki ilgosios pertraukos.

Šiose rungtynėse S. Curry užfiksavo ir asmeninį pasiekimą – aplenkė Dominique’ą Wilkinsą bei pakilo į 18-ąją vietą rezultatyviausių visų laikų NBA krepšininkų sąraše.

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