Curry apie paguldytą Dončičių: „Nesitikėjau, kad bus taip žiauru“

NBA taurės turnyro rungtynėse su Los Andželo „Lakers“ 38-erių gynėjas staigiu judesiu suklaidino Luką Dončičių, pasiuntė slovėną ant parketo ir pataikė tritaškį.
Epizodas įvyko trečiajame kėlinyje, likus 6 minutėms ir 22 sekundėms.
„Tiesiog bandžiau susikurti šiek tiek erdvės metimui. Nesitikėjau, kad viskas atrodys taip žiauriai. Bet tokiose situacijose turi kažkaip išlaikyti ramybę“, – po rungtynių šypsodamasis kalbėjo S. Curry.
Pataikęs metimą „Warriors“ lyderis pats atrodė nustebęs. Bėgdamas atgal į gynybą jis abiem rankomis susiėmė už galvos.
„Prisimenu, kaip Jamesas Hardenas senais laikais po panašių epizodų dar atlikdavo savo judesį, kad galėtų tęsti žaidimą. Nežinau, jau labai seniai nebuvau likęs toks laisvas“, – juokavo amerikietis.
Vis dėlto L. Dončičius neliko skolingas – jau kitoje „Lakers“ atakoje slovėnas atsakė taikliu tritaškiu.
„Noriu išsaugoti šį džiaugsmą iki karjeros pabaigos“
S. Curry neslėpė, kad net ir būdamas 38-erių vis dar mėgaujasi kiekviena galimybe varžytis aukščiausiame lygyje.
„Aš tiesiog myliu šį žaidimą. Visos mano emocijos ir reakcijos kartais liejasi per kraštus, nes man tiesiog smagu žaisti.
Tokios akimirkos, ypač šiame karjeros etape, leidžia dar labiau vertinti galimybę rungtyniauti tokiu lygiu. Noriu, kad šis džiaugsmas išliktų iki pat mano karjeros pabaigos“, – teigė keturiskart NBA čempionas.
S. Curry rungtynes baigė pelnęs 31 tašką, atkovojęs 4 kamuolius ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus, o „Warriors“ namuose 112:95 įveikė „Lakers“.
Los Andželo ekipos lyderis L. Dončičius surinko 37 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus.
Slovėnas vien per pirmąjį kėlinį pelnė 21 tašką, o „Lakers“ po pirmųjų 12 minučių pirmavo net 38:15.
Tačiau antrajame ketvirtyje „Warriors“ atsakė identišku rezultatu – 38:15 – ir iki ilgosios pertraukos išlygino rezultatą.
Taip San Fransisko klubas tapo pirmąja komanda NBA istorijoje nuo atakos laiko taisyklės įvedimo, kuri po pirmojo kėlinio atsilikusi bent 23 taškais sugebėjo pasiekti lygiąsias arba išsiveržti į priekį dar iki ilgosios pertraukos.
Šiose rungtynėse S. Curry užfiksavo ir asmeninį pasiekimą – aplenkė Dominique’ą Wilkinsą bei pakilo į 18-ąją vietą rezultatyviausių visų laikų NBA krepšininkų sąraše.
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