Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Čikagos talentas po dar vieno pralaimėjimo: „Viskas prasidės nuo manęs“

2026-10-31 08:41 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-31 08:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nesėkmingai NBA sezoną pradėjusios Čikagos „Bulls“ ekipos naujokas Calebas Wilsonas neslepia nusivylimo komandos rezultatais ir yra pasirengęs imtis lyderio vaidmens.

Wilsonas | Scanpix nuotr.

Nesėkmingai NBA sezoną pradėjusios Čikagos „Bulls“ ekipos naujokas Calebas Wilsonas neslepia nusivylimo komandos rezultatais ir yra pasirengęs imtis lyderio vaidmens.

REKLAMA
0

Po pralaimėjimo Bostono „Celtics“ komandai 111:125 NBA taurės turnyro starte 19-metis puolėjas pareiškė neketinantis susitaikyti su pralaiminčios komandos statusu.

„Niekada gyvenime nebuvau nevykėlis, todėl padarysiu viską, kad tokiu netapčiau. Niekada nesusitaikysiu su pralaimėjimais. Mano darbas yra būti šios komandos lyderiu, todėl viskas prasidės nuo manęs“, – ryžtingai kalbėjo C. Wilsonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtuoju šių metų NBA naujokų biržos šaukimu pasirinktas krepšininkas taip pat prisiėmė atsakomybę už prastą komandos sezono pradžią.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikriausiai didžioji dalis kaltės dėl to, kaip pradėjome sezoną, tenka man. Nesvarbu, kad esu jaunas žaidėjas. Prisiimu už tai atsakomybę ir daugiau tai nepasikartos“, – tikino amerikietis.

REKLAMA

Čikagos klubas per pirmąsias šešerias sezono rungtynes iškovojo vos vieną pergalę ir su rezultatu 1/5 Rytų konferencijoje užima 14-ąją vietą.

„Bulls“ jau teko susidurti su pajėgiais varžovais – Bostono „Celtics“, Toronto „Raptors“, Vašingtono „Wizards“ ir Niujorko „Knicks“ komandomis.

Vienintelę pergalę Čikagos ekipa iškovojo prieš sudėtį atnaujinančius Milvokio „Bucks“ krepšininkus.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant prastų komandos rezultatų, C. Wilsonas yra vienas ryškiausių „Bulls“ sezono pradžios žaidėjų.

Naujokas vidutiniškai pelno po 21,2 taško, atkovoja po 6,7 kamuolio, atlieka po 2,5 rezultatyvaus perdavimo, perima po 1,7 kamuolio ir blokuoja po 1,5 metimo.

Artimiausią galimybę nutraukti nesėkmių seriją Čikagos klubas turės pirmadienį, kai išvykoje susitiks su Filadelfijos „76ers“ ekipa.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų