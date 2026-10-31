Čikagos talentas po dar vieno pralaimėjimo: „Viskas prasidės nuo manęs“

Po pralaimėjimo Bostono „Celtics“ komandai 111:125 NBA taurės turnyro starte 19-metis puolėjas pareiškė neketinantis susitaikyti su pralaiminčios komandos statusu.
„Niekada gyvenime nebuvau nevykėlis, todėl padarysiu viską, kad tokiu netapčiau. Niekada nesusitaikysiu su pralaimėjimais. Mano darbas yra būti šios komandos lyderiu, todėl viskas prasidės nuo manęs“, – ryžtingai kalbėjo C. Wilsonas.
Ketvirtuoju šių metų NBA naujokų biržos šaukimu pasirinktas krepšininkas taip pat prisiėmė atsakomybę už prastą komandos sezono pradžią.
„Tikriausiai didžioji dalis kaltės dėl to, kaip pradėjome sezoną, tenka man. Nesvarbu, kad esu jaunas žaidėjas. Prisiimu už tai atsakomybę ir daugiau tai nepasikartos“, – tikino amerikietis.
Čikagos klubas per pirmąsias šešerias sezono rungtynes iškovojo vos vieną pergalę ir su rezultatu 1/5 Rytų konferencijoje užima 14-ąją vietą.
„Bulls“ jau teko susidurti su pajėgiais varžovais – Bostono „Celtics“, Toronto „Raptors“, Vašingtono „Wizards“ ir Niujorko „Knicks“ komandomis.
Vienintelę pergalę Čikagos ekipa iškovojo prieš sudėtį atnaujinančius Milvokio „Bucks“ krepšininkus.
Nepaisant prastų komandos rezultatų, C. Wilsonas yra vienas ryškiausių „Bulls“ sezono pradžios žaidėjų.
Naujokas vidutiniškai pelno po 21,2 taško, atkovoja po 6,7 kamuolio, atlieka po 2,5 rezultatyvaus perdavimo, perima po 1,7 kamuolio ir blokuoja po 1,5 metimo.
Artimiausią galimybę nutraukti nesėkmių seriją Čikagos klubas turės pirmadienį, kai išvykoje susitiks su Filadelfijos „76ers“ ekipa.
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