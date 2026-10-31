Dončičiaus šou nepakako: Curry vedami „Warriors“ surengė neįtikėtiną sugrįžimą

San Fransisko klubas namuose 112:95 įveikė Los Andželo „Lakers“ ekipą, nors po pirmojo kėlinio atsiliko net 15:38.
Nugalėtojus į priekį vedė Stephenas Curry, pelnęs 31 tašką, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir atkovojęs 4 kamuolius.
Jis dar pasižymėjo tritaškiu per paguldytą Luką Dončičių.
Brandinas Podziemskis pridėjo 21 tašką, 6 rezultatyvius perdavimus ir 5 atkovotus kamuolius, De’Anthony Meltonas nuo suolo pelnė 16 taškų, o Georgesas Niangas surinko 11.
„Lakers“ gretose išsiskyrė L. Dončičius, kuris pelnė 37 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Rungtynių pradžioje atrodė, kad Los Andželo klubas iškovos dar vieną užtikrintą pergalę prieš „Warriors“.
L. Dončičius vien per pirmąjį kėlinį pelnė 21 tašką, pataikydamas 7 metimus iš 12, įskaitant 5 tritaškius. Slovėnas taip pat atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 2 kamuolius.
Po pirmųjų 12 minučių „Lakers“ pirmavo 38:15, o vienu metu buvo įgijusi net 25 taškų persvarą.
Vis dėlto antrajame kėlinyje aikštėje viskas apsivertė aukštyn kojomis.
„Warriors“ atsakė identišku rezultatu – 38:15 – ir dar iki ilgosios pertraukos išlygino rezultatą 53:53.
Tai buvo pirmasis kartas NBA istorijoje nuo atakos laiko taisyklės įvedimo, kai komanda, po pirmojo kėlinio atsilikusi bent 23 taškais, iki ilgosios pertraukos sugebėjo išlyginti rezultatą arba išsiveržti į priekį. Į šią statistiką įtraukiamos ir atkrintamosios varžybos.
Antroje rungtynių pusėje „Warriors“ ne tik išlaikė iniciatyvą, bet ir užtikrintai nutolo nuo varžovų.
Trečiajame kėlinyje S. Curry pataikė tritaškį per L. Dončičiaus rankas, tačiau slovėnas netrukus atsakė tolimu metimu kitoje aikštės pusėje.
Likus 21,8 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos L. Dončičius buvo nubaustas technine pražanga, o tribūnose susirinkę sirgaliai jį palydėjo švilpimu.
Ketvirtajame kėlinyje techninę pražangą užsidirbo ir „Lakers“ žaidėjas Matisse’as Thybulle’as.
Nors Los Andželo klubas pasinaudojo 17 varžovų klaidų ir po jų pelnė 25 taškus, to pergalei nepakako. Net 10 kartų „Warriors“ suklydo pirmajame kėlinyje.
San Fransisko klubas pasiekė istorinį NBA rezultatą.
Nuo atakos laiko taisyklės įvedimo nė viena komanda, po pirmojo kėlinio atsilikusi bent 20 taškų, nebuvo laimėjusi rungtynių tokiu dideliu skirtumu.
Ankstesnis rekordas taip pat priklausė „Warriors“. 1976 metų kovo 4 dieną komanda po pirmojo kėlinio prieš Čikagos „Bulls“ atsiliko 18:41, tačiau galiausiai triumfavo 124:110, laimėdama 14 taškų skirtumu.
Šį kartą „Warriors“ pergalę iškovojo 17 taškų persvara.
Istorinį pasiekimą užfiksavo ir S. Curry. Ketvirtajame kėlinyje jis aplenkė Dominique’ą Wilkinsą (26 668 taškai) ir pakilo į 18-ąją vietą rezultatyviausių visų laikų NBA žaidėjų sąraše.
„Lakers“ nepavyko pakartoti praėjusią savaitę sezono atidarymo rungtynėse pasiektos užtikrintos pergalės prieš „Warriors“.
Artimiausias rungtynes abi komandos žais sekmadienį. „Lakers“ namuose priims Toronto „Raptors“, o „Warriors“ savo arenoje susitiks su Los Andželo „Clippers“.
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