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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dybantsa sulaukė MVP skanduočių, o „Wizards“ gynyba sukaustė varžovus

2026-10-31 06:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-31 06:07
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Užtikrintą pergalę NBA taurės turnyro starte iškovojo Vašingtono „Wizards“ ekipa, kurios gretose sėkmingai debiutavo namų arenoje rungtyniavęs pirmasis šių metų NBA naujokų biržos šaukimas.

Dybantsa | Scanpix nuotr.

Užtikrintą pergalę NBA taurės turnyro starte iškovojo Vašingtono „Wizards“ ekipa, kurios gretose sėkmingai debiutavo namų arenoje rungtyniavęs pirmasis šių metų NBA naujokų biržos šaukimas.

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Vašingtono klubas namuose 95:79 įveikė Šarlotės „Hornets“ krepšininkus, kurie pasižymėjo itin prastu pataikymu.

19-metis AJ Dybantsa per antrąsias savo NBA karjeros rungtynes pelnė 17 taškų ir sulaukė gausaus sirgalių palaikymo.

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Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo Anthony Davisas, surinkęs 25 taškus ir atkovojęs 13 kamuolių.

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Trae Youngas prie pergalės prisidėjo 21 tašku, 9 rezultatyviais perdavimais ir 7 atkovotais kamuoliais.

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Dėl čiurnos traumos sezono pradžią praleidęs A. Dybantsa NBA debiutavo tik trečiadienį, kai pralaimėtose rungtynėse su Klivlando „Cavaliers“ pelnė 19 taškų.

Penktadienį pirmą kartą Vašingtono sirgaliams prisistatęs naujokas vėl demonstravo užtikrintą žaidimą.

Ketvirtajame kėlinyje A. Dybantsa įspūdingai pataisė netaiklų metimą, tačiau teisėjai taškų neįskaitė dėl neleistino kamuolio lietimo virš krepšio.

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Netrukus puolėjas surengė dar vieną efektingą epizodą – verždamasis krepšio link perkėlė kamuolį į kitą ranką, pelnė du taškus nuo lentos ir išprovokavo pražangą.

Po šio epizodo Vašingtono arenoje nuaidėjo „MVP! MVP!“ skanduotės, skirtos vos 19 metų krepšininkui.

Nors rungtynių pradžioje Šarlotės ekipa buvo įgijusi 10 taškų persvarą ir pataikė 4 iš pirmųjų 10 tritaškių, vėliau jos puolimas subyrėjo.

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Per kitus 29 tolimus metimus „Hornets“ pataikė vos 4 kartus.

Visas rungtynes svečiai iš žaidimo atakavo tik 29,7 proc. taiklumu, o iš trijų taškų zonos pataikė 12 metimų iš 56.

Trečiajame kėlinyje „Wizards“ varžovams leido pelnyti vos 13 taškų ir galutinai perėmė rungtynių kontrolę.

Šarlotės komanda jau antrą kartą šį sezoną užfiksavo vieną prasčiausių rezultatyvumo rodiklių lygoje. Spalio 23 dieną pralaimėtose rungtynėse su Atlantos „Hawks“ ji buvo pelniusi vos 81 tašką, o šį kartą surinko dar mažiau – 79.

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Rezultatyviausiai „Hornets“ gretose žaidė Brandonas Milleris, pelnęs 19 taškų.

Į starto penketą sugrįžęs Nazas Reidas surinko 12 taškų ir atkovojo 11 kamuolių. Trečiadienio rungtynėse su Detroito „Pistons“ jis antrąją susitikimo pusę buvo praleidęs ant atsarginių suolelio.

Šarlotės klubas ir toliau verčiasi be traumų kamuojamų Kono Knueppelio, Coby White’o bei Granto Williamso.

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Artimiausias rungtynes „Hornets“ šeštadienį namuose žais su Filadelfijos „76ers“, o „Wizards“ pirmadienį išvykoje susitiks su Orlando „Magic“.

„Wizards“: Anthony Davis 25 (8/17 dvit., 13 atk. kam.), Trae Youngas 21 (1/5 trit., 7 atk. kam., 9 rez. perd., 4 kld.), AJ Dybantsa 17 (4/7 dvit., 1/4 trit., 8 atk. kam.), Kyshawnas George 12 (4/8 trit.), Bubas Carringtonas 9 (3/3 trit., 4 atk. kam.), Tre Johnsonas 4, Alexas Sarras (8 atk. kam., 4 kld.) ir Deandre Aytonas po 3, Bilalas Coulibaly 1 (5 atk. kam.).

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„Hornets“: Brandonas Milleris 19 (4/11 dvit., 3/13 trit., 7 atk. kam.), Nazas Reidas 12 (3/9 dvit., 2/8 trit., 11 atk. kam.), Moussa Diabate 10 (5/11 dvit., 12 atk. kam.), Dennis Schroderis 8 (1/5 trit., 8 rez. perd.), Royce O'Neale 7 (2/9 trit.), Sionas Jamesas (1/8 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Tidjane Salaunas po 6, Graysonas Allenas 5 (1/6 trit.), Christianas Andersonas 4 (0/4 trit.), Ryanas Kalkbrenneris 2 (4 atk. kam.).

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