Morgano tritaškis ir buvusio žalgiriečio šou lėmė „Bešiktaš“ pergalę

Pergalingu tapo Conoro Morgano tritaškis, tuo tarpu buvęs žalgirietis Lonnie Walkeris rengė karjeros pasirodymą Eurolygoje: per 29 minutes pelnė 30 taškų (7/11 trit.), atliko 5 perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, provokavo 8 pražangas bei rinko 36 naudingumo balus.
Jis gerino tiek rezultatyvumo, tiek efektyvumo rekordus.
Tough shot. Smooth finish from Bo Klintman 💎 #MotorolaMagicMoment @Moto I @VirtusBo https://t.co/3RQqrbj32pREKLAMAREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2026
„Virtus“ buvo įgijusi dviženklį pranašumą antrajame kėlinyje (51:39), bet jis ėmė tirpti. Iš toli pataikė Lonnie Walkeris, o ketvirtį taikliai uždarė Berkas Ugurlu – 47:54. L.Walkeris toliau tirpdė deficitą (55:58), po Jayleno Nowellio metimo ekipas skyrė jau tik taškas – 57:58. Eugene‘as Omoruyi išvedė į priekį „Bešiktaš“ (62:61), dabar iniciatyva buvo svečių rankose – 64:61.
Tiesa, tuo Stambulo ekipa džiaugėsi neilgai, nes rezultatą „Virtus“ persvėrė ir tolo (74:68), maža to, Trentas Frazieris pataikė iš toli, Bo Klintmanas taip pat, tad „Bešiktaš“ bandymai artėti buvo atremti. Baudų metimų serija leido „Virtus“ įgyti saugesnę persvarą, M.Carras smeigė tritaškį (91:81), tačiau persvarą šeimininkai vėl barstė.
Likus pusantros minutės C.Morganas paleido tritaškį, vėliau sekė taiklus Jayleno Nowellio metimas su pražanga (97:99), tad „Bešiktaš“ viską turėjo savo rankose. T.Frazieris realizavo abi baudas, likus 49 sek., Dušanas Alimpijevičius prašė pertraukėlės. Po jos sekė L.Walkerio tritaškis (100:101), „Virtus“ neužpuolė, o likus 0,1 sek. Conoras Morganas smeigė tolimą šūvį, kuris lėmė pergalę svečiams.
„Virtus“: Derrickas Alstonas 19, Trentas Frazieris 15, Wendellis Moore‘as 13, Marcusas Carras ir Kevinas Kokila – po 11.
„Bešiktaš“: Lonnie Walkeris 30 (5 rez. perd.), Scottie Wilbekinas 16, Wenyenas Gabrielis 11, Conoras Morganas 10.
CONOR MORGAN FOR THE WIN 🧊 🎯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @BJK_Basketbol https://t.co/wsBi1ZYWjP— EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2026
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