Buvęs „Ryto“ legionierius žibėjo Eurolygos mače, tačiau laimėjo OLY

Du kėliniai klostėsi labai lygiai: kiekvieną OLY bandymą pabėgti varžovai atrėmė ir maksimalus šeimininkų pranašumas siekė vos 6 taškus.
Po pertraukos Tysonas Wardas pelnė svarbius taškus, tačiau jau ketvirtą savo tritaškį smeigė R.J.Cole‘as – 55:56. Jis toliau buvo sunkiai sustabdomas, bet Aleksandras Vezenkovas įnešė savo indėlį Pirėjaus ekipai – 64:58. Skirtumas ėmė augti (69:61), tačiau intriga dar buvo gyva.
T.Wardas suteikė OLY dviženklį pranašumą (74:63), tačiau reagavo Jasonas Burnellas ir Marko Guduričius – 68:74. Liko daugiau nei pusė ketvirčio, M.Wrightas susimetė baudas (70:75), o J.Burnellas šovė iš toli – 73:75. Įsiaudrinusius svečius raminti bandė C.Josephas (77:73), o L.Bolmaro atsakė baudas sumetęs Tysonas Wardas – 81:76. Liko 38 sek., pergalės OLY nebepaleido.
Buvęs Vilniaus „Ryto“ legionierius R.J.Cole‘as žaidė geriausią savo mačą Eurolygoje, kai pelnė 17 taškų (4/5 trit.), atliko 3 perdavimus bei rinko 21 naudingumo balą per 28 min.
„Olympiacos“: Codi Milleris-McIntyre‘as 24 (4/9 trit.), Aleksandas Vezenkovas 23, Tysonas Wardas 14, Kostas Panikolaou 8.
„Armani Olimpia“: R.J.Cole‘as 17 (4/6 trit.), Mosesas Wrightas 16 (5 atk. kam., 6 kld.), Marko Guduričius 14, Jasonas Burnellas 13.
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