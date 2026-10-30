Masiulis išskyrė Evanso patirtį ir Butkevičiaus gynybą

Po mačo Tomas Masiulis akcentavo sirgalių suteiktą energiją.
„Esame palaiminti, kad galime žaisti prie tokių sirgalių. Rungtynėse buvo gerų ir blogų momentų, bet džiaugiamės pergale prieš tokią komandą“, – kalbėjo specialistas.
– Kiek esate patenkintas kamuolio branginimu šiose rungtynėse??
– Buvome viena daugiausiai klystančių komandų. Jeigu mažiau klysti, daugiau meti ir daugiau galimybių pataikyti. Viskas paprasta. Šiandien dešimt klaidų, bet dar buvo kelios vaikiškos klaidos. Turime du įžaidėjus, kurie kontroliuoja žaidimą ir iškart lengviau.
– Kiek jaučiate K.Evanso patikimumą svarbiausiais momentais?
– Jo patirtis. Jis žaidžia ne visu šimtu procentų, bet jis yra vienas geriausiai suprantančių žaidimą. Evansas yra buvęs tokiuose momentuose. Aišku, jam nėra lengva, nes visi daug tikisi iš jo. Man svarbu jo ramybė ir tam Evanso čia ir reikia.
– Nustebino, kad jis taip greitai tapo tokiu svarbiu žaidėju?
– Nenustebino. Jis panašias minutes žaidė ir Londone. Mums reikia pasirinkimo šioje pozicijoje. Maodo, Marius, Carsenas nėra įžaidėjai. Žinant jo patirtį, jis yra aukščiausio lygio žaidėjas.
– Ar galima pagerėjusi pataikymo procentą iš dviejų taškų zonos sieti su geresne kūryba?
– Kažkiek taip. Bolonijoje prametėme metimų, kurie turėjo įkristi. Neturiu priekaištų, jeigu susikuriame. Norime pakelti tuos skaičius, nes mes tritaškius beveik geriau metame negu dvitaškius. Gynėjai tikrai prisideda prie to, kad kamuolys geriau nueina, bet dar turime, kur tobulėti.
– J.Valančiūnas ir A.Butkevičius padarė pagrindinį darbą „pikenrolų“ gynyboje prieš C.Jonesą?
– Įmetė nemažai iš tos pasyvios gynybos. Atrodo, kad neblogai tvarkėmės, bet kažkiek gal į stiprią ranką prasileidome. Didžiausias Arno nuopelnas, ką jis padarė su Carliku ir tai yra kosminiai skaičiai. Jis vienas pagrindinių pergalės kalvių.
– Įvyko K.Akobundu-Ehiogu debiutas. Įrodė, kad vertas minučių?
– Taip, jis yra kitokio profilio žaidėjas negu Jonas. Marekas yra kažkiek panašus su Valančiūnu. Jis geriau gali stovėti susikeitimo gynyboje ir šią savaitę davė daug. Tokie momentai, kokius jis gali sukurti, užveda komandą. Reikia dar suprasti jo savybes gynėjams ir tokių momentų turėsime daugiau.
– Pirmadienį laukia rungtynės su „Rytu“. Kaip žvelgiate į šį mačą?
– Žinome, kokios svarbos šitos rungtynės ir mums, ir sirgaliams. Žiūrėsime, kas žais, o kas ne. Dabar džiaugiamės dviguba savaite, bet reikia eiti toliau siekti savų tikslų.
– Kas sugriuvo ketvirtajame kėlinyje, kai varžovai sugrįžo?
– Pirmajame kėlinyje jie irgi sugrįžo. Kai eina puolimas, pamiršti apie gynybą. Pradėjome daryti lengvas klaidas ir prasidėjo daugiau taškų ieškojimas, o ne gynybos. Krepšinis yra atkarpų žaidimas. Džiugu, kad nesugriuvome galutinai ir iškovojome pergalę.
– Jaučiate kokybės skirtumą tarp pagrindinių ir atsarginių žaidėjų?
– Nejaučiu. Visi žaidėjai man yra svarbūs ir reikalingi. Jau kažkiek turime savo vaidmenis. Turime išmokti žaisti savo vaidmenyse.
– J.Valančiūnas žaidė beveik 29 minutes. Ar tai padiktavo rungtynių eiga?
– Varžovas buvo parankus ir jis tikrai atliko puikų darbą. Kantriai žaidė ir susivertė savo taškus. Kai jis taip žaidžia, tai yra sunkiai sustabdomas žmogus.
– A.Butkevičius jau sustabdė daug Eurolygos žaidėjų. Manote, kad jo gynyba yra šiek tiek nuvertinama?
– Tokio stiliaus žaidėjai nėra tokie pastebimi. Jonesas turi 15 taškų vidurkį, pelnė 7, tai bent 8 taškai yra Arnui. Manau, kad jis yra vienas geriausiai besiginančių Eurolygos žaidėjų.
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