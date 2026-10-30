Valančiūnas įvertino Evanso lyderystę, Butkevičiaus darbą gynyboje ir Kaodirichi dėjimus

Namie Tomo Masiulio auklėtiniai įveikė turnyro lentelės kaimynus Belgrado „Partizan“ (4/5) – 87:80.
Pagrindiniu pergalės kalviu tapo Jonas Valančiūnas, per 29 minutes surinkęs 16 taškų (5/7 dvitaškių, 6/8 baudų metimų), 8 atkovoti ir perimtas kamuolys, 6 išprovokuotos pražangos, viena paties nuobauda ir 25 naudingumo balai.
Uteniškis liko per vieną naudingumo balą nuo karjeros rekordą, o po banguoto starto įsibėgėjo kaip reikiant ir pergalių serijoje renka po 16 taškų per rungtynes.
Vis dėlto po rungtynių aukštaūgis nenorėjo dairytis į statistiką ir gyrė ne tokius iššaukiančius skaičius rinkusius komandos draugus.
„Laimėtos rungtynės, super, tikrai nebuvo lengva. Gera komanda, turi daug ginklų, bet su nemažai iš jų susitvarkėme. Gynyba mums tikrai padėjo“, – teigė J.Valančiūnas.
– Arnas Butkevičius ir Sabenas Lee šiandien išjungė varžovų variklį Carliką Jonesą?
– Šitas žmogus (rodo į A.Butkevičių) dirbo super. Visi dirbo, bet šitas dar įdėjo to medaus į statinę.
– Jis prisideda ir jungiant komandos puolimą. Kokį įspūdį A.Butkevičius palieka, kai klube jau žaidžiate kartu ilgiau nei rinktinėje?
– Tikrai žino, ką daro. Pagrindinis jo ginklas yra gynyba, stabdo tokius lyderius kaip Jonesas. Tikrai daro didelį darbą, gal ne visada pastebimą aikštelėje, bet, turbūt svarbiausią.
– Kodėl pirmame kėlinyje varžovams pavyko atsitiesti?
– Gera komanda, jie tikrai yra pajėgūs pataikyti metimus, rasti būdų, kaip sugrįžti į rungtynes. Likome kartu, išsprendėme tas mažas problemas ir vėl pabėgome.
– Pasiekėte asmeninį naudingumo balų rekordą šį sezoną. Eurolygoje jaučiatės vis geriau?
– Nežinau tų skaičių. Žinau tik du – jų taškai ir mūsų taškai. Kol yra laimėtos rungtynės – visi dirbame. Tas pats Arnas, nematomas darbas gynyboje, tai nepriduoda naudingumo balų, bet yra nežmoniškai svarbus. Ta statistika... Faina, gražu, palepina, bet svarbu laimėti.
– Ką tik prisijungęs Keenanas Evansas žaidžia svarbiausias minutes. Ką jis duoda komandai?
– Labai patyręs žaidėjas, ramus žaidėjas, žino, ką daro, nepanikuoja aikštelėje tokiu momentu. Svarbiausiais momentais, kai labiausiai reikia, sustato mus. Per jį viskas eina, kaip tokį mentalinį lyderį, kuris gali išspręsti rebusą. Smagu, kad jis yra ir gali mums padėti.
– Jis buvo garsiai sutiktas gerbėjų. Ką gali pasakyti apie jo legendą Kaune ir koks jis pasirodė žmogus, nes anksčiau nebuvote pažįstami?
– Nebuvau čia, kai jis buvo Kaune pirmą kartą, bet dabar esu. Jis yra mylimas gerbėjų, labai daug prisidėjęs praeityje, dabar vėl tęsia savo kelią čia, „Žalgiryje“, ir tikrai yra svarbus žaidėjas. Aš, kaip jo komandos draugas – džiaugiuosi.
– Tik devynios „Žalgirio“ klaidos, geriausias sezono rezultatas. Kas leidžia tai pagerinti?
– Mes tikrai dar bandome susižaisti. Du mėnesiai, kaip esame kartu. Viskas neatsitiks per vieną naktį. Tikrai reikia įdėti nemažai darbo, nemažai rungtynių sužaisti. Devintos rungtynės sužaistos Eurolygoje. Galime jau lengviau suprasti vienas kitą, skaityti situacijas puolime ir gynyboje, kas kaip mėgsta, kas kaip žaidžia, kas kaip pripratęs. Užtrunka laiko, bet einame gera linkme.
– Kaodirichi Akobundu-Ehiogu akcentuoja jus kaip mentorių. Kiek smagu matyti jį kraunantį iš viršaus Eurolygos rungtynėse?
– Jis dirba kiekvieną dieną, geros rungtynės ar blogos, eina, dirba, nepasiduoda. Jaunas, perspektyvus, turi tą alkį krepšiniui. Džiaugiuosi jo pasirodymu šiandien, davė mums energijos ir ugnelės.
– Kiek vidinio džiaugsmo prideda tos trys pergalės paeiliui?
– Priduoda, tikrai. Buvo sunkus momentas iki ASVEL, tikrai nebuvo lengva atsitiesti, bet mums pavyko pagauti tą bangelę. Nesinori prisišnekėti, bet reikia toliau ant to statyti ir gal galėsime dar vieną paimti. Pirmadienį bus labai sunkios rungtynės.
– Kokį įspūdį šį sezoną palieka Vilniaus „Rytas“, teko matyti jų rungtynių?
– Kada čia, trečiadienį žaidė? Laimėjo. Turi nemažai ginklų, bet bandysime laimėti.
– Po 14 metų pertraukos pajusite derbį. Kiek spėjote to pasiilgti?
– Jau ir pamiršęs, tikrai seniai buvo. Važiuojame, pirmadienį atšviežinsime jausmus.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.