Lemiamu metu spurtavusi „Anadolu Efes“ nugalėjo Eurolygos lyderius

„Anadolu Efes“ susikrovė dviženklę persvarą, kai pirmajame kėlinyje laimėjo atkarpą 11:2 – 21:11. PAO iki ketvirčio pabaigos priartėjo – 18:21. Šeimininkai vėl veržėsi į priekį po spurto 8:0 17-ąją minutę – 39:27.
Po didžiosios pertraukos „Panathinaikos“ ir toliau niekaip nepavyko pasivyti varžovų – trečiajame kėlinyje visą laiką deficitas svyravo tarp 7–8 taškų. Ketvirtajame ketvirtyje PAO sugebėjo tvirčiau perimti iniciatyvą į savo rankas – 7 taškai be atsako leido visiškai priartėti – 65:66.
Po minutės pertraukėlės rungtynes nulėmė „Anadolu Efes“ ekipa – spurtas 14:0 leido atitrūkti (80:65) ir užtikrintai užbaigti pergalingai rungtynes.
Nugalėtojams Collinas Malcolmas (6 atk. kam.) ir Bruno Fernando (5 atk. kam.) pelnė po 15 taškų, Cameronas Payne‘as – 14 (4/11 tritaškiai, 8 atk. kam.), Dario Šaričius – 11 (12 atk. kam.), Jordanas Loydas pridėjo 10 (2/5 tritaškiai).
Pralaimėjusiems Kendrickas Nunnas įmetė 17 taškų (2/6 tritaškiai) Nigelas Hayesas-Davisas – 11 (2/5 tritaškiai, 5 atk. kam.), Isaacas Bongai r Sylvainas Francisco surinko po 8.
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