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Po pacientės mirties Kauno ligoninėje – naujausia ministerijos žinia

2026-10-30 20:02 / šaltinis: ELTA
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2026-10-30 20:02
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Spalio 15-ąją Kauno ligoninėje mirus pacientei, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) teigia pavedusi Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai atlikti tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. 

Kauno ligoninėje atidarytas naujas korpusas: štai kokias paslaugas teiks (nuotr. pranešimo spaudai)

Spalio 15-ąją Kauno ligoninėje mirus pacientei, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) teigia pavedusi Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai atlikti tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. 

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„Ministerija buvo informuota apie jūsų minimą įvykį ir pavedė Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai, kuri vykdo sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinę priežiūrą, atlikti patikrinimą bei nustatyti pacientės mirtį lėmusias tiesiogines ir netiesiogines priežastis“, – atsakyme Eltai teigia ministerija.

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„Priklausomai nuo patikrinimo rezultatų, bus sprendžiama dėl tolesnių žingsnių“, – nurodo SAM.

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Pirmasis apie incidentą sveikatos priežiūros įstaigoje pranešė naujienų portalas „15min“. Į redakciją kreipęsis skaitytojas nurodė, jog Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninės padalinyje kalbama apie „nepageidaujamą įvykį su kaliu“.

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Įstaiga naujienų portalui patvirtino, kad toks incidentas užfiksuotas, jo aplinkybėms įvertinti pradėtas vidinis auditas, bendradarbiaujama su institucijomis.

Ikiteisminį tyrimą mirties pacientės mirties priežasčiai nustatyti taip pat pradėjo ir policija. Tai Eltai anksčiau patvirtino Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė.

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Panašus incidentas ligoninėje – 2012 metais

ELTA primena, kad 2012 m. balandį Kauno klinikinėje ligoninėje mirė dėl viduriavimo gydytas 11 mėnesių kūdikis. Tuomet įtarta, kad medicinos darbuotoja galėjo supainioti vaistus ir vietoje gydytojos paskirto gliukozės tirpalo mažyliui suleisti kalio.

Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad kūdikis mirė po į veną suleisto kalio tirpalo. Vaikui staiga pablogėjus, medikai bandė jį gaivinti, tačiau gyvybės išgelbėti nepavyko.

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Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o ligoninės slaugytojai pareikšti kaltinimai dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Pati medikė kaltės nepripažino ir neigė kūdikiui suleidusi kalio vietoje gliukozės tirpalo.

2013 m. byla perduota nagrinėti teismui. Už inkriminuotą nusikalstamą veiką slaugytojai tuo metu grėsė laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

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