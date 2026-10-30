Maledoną ir Jantuneną sustabdė traumos: prancūzas ir suomis praleis šūsnį rungtynių

Klubas pranešė, kad Theo Maledonas pasitempė dešinės kojos kelio raištį. Tuo tarpu Mikaeliui Jantunenui diagnozuota kairės kojos pado fascijos trauma.
Prancūzas turėtų praleisti 2–6 savaites, o suomis bent jau 5 savaites.
Th.Maledonas po susižeidimo tęsė mačą ir jį baigė su 26 taškais, 7 atkovotais kamuoliais bei 35 balais. Tuo tarpu M.Jantunenas per 8 minučių ant parketo daugiau neberungtyniavo.
Th.Maledonas Eurolygoje per 23 minutes įmeta 16,3 taško, atkovoja po 4 kamuolius, atlieka 5,2 rezultatyvaus perdavimo ir renka 20,4 naudingumo balo.
M.Jantuneno statistika yra 6,3 taško, 2,6 sugriebto kamuolio, 1 rezultatyvus perdavimas ir 7,4 naudingumo balo per 18 minučių.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.