Mirė mylima aktorė: pralaimėjo kovą su klastinga liga

Apie skaudžią netektį pranešė aktorės atstovas patvirtinęs, kad S. Saint James mirė po kovos su kasos vėžiu, rašė People.
Po aktorės mirties jos artimieji pasidalijo jautriu pareiškimu, kuriame prisiminė ne tik jos pasiekimus televizijoje, bet ir išskirtinį rūpestį aplinkiniais.
Šeima pasidalijo jautriais žodžiais
Artimieji S. Saint James apibūdino kaip žmogų, kuris niekada negailėjo savo laiko ir jėgų kitiems.
„Ji mokė savo vaikus sustoti, būti geriems ir rūpintis kitais žmonėmis“, – rašoma šeimos pareiškime.
Anot artimųjų, aktorė pasižymėjo ypatingu gebėjimu užmegzti ryšį su kiekvienu sutiktu žmogumi.
„Jai nebuvo nepažįstamųjų. Kiekvienas sutiktas žmogus tą akimirką tapdavo svarbiausiu žmogumi kambaryje – nesvarbu, ar tai būtų valdybos narys, ar batų parduotuvės darbuotojas, kuris po pokalbio dažniausiai jau žinodavo visą jos gyvenimo istoriją“, – prisiminė šeima.
Pareiškime taip pat prisiminta viena skaudžiausių aktorės gyvenimo akimirkų – jauniausio sūnaus Teddy žūtis 2004 metų lapkričio 28 dieną įvykusioje lėktuvo katastrofoje.
Praėjus vos kelioms savaitėms po tragedijos, S. Saint James per sūnaus laidotuves pasakė atsisveikinimo kalbą, kurią skyrė likusiems vaikams ir vyrui. Jos žodžiai turėjo padėti šeimai išgyventi netektį.
„Net ir išgyvendama didžiausią savo gyvenimo sielvartą, ji pirmiausia galvojo apie kitus. Praėjus kelioms dienoms po katastrofos, ji kalbėjosi su Timu Russertu, kad padėkotų visiems, kurie išreiškė palaikymą, ir patikintų, jog šeima laikosi“, – teigiama pareiškime.
Artimieji pabrėžė, kad net ir po skaudžių gyvenimo išbandymų aktorė neprarado optimizmo.
„Tą pačią energiją ir pozityvumą ji išsaugojo visame, ką darė vėliau, ir niekada jų neprarado“, – rašė šeima.
Išgarsėjo televizijos serialuose
1946 metais Los Andžele gimusi S. Saint James savo karjerą pradėjo kaip modelis, tačiau netrukus pasuko į aktorystę.
Vienu pirmųjų reikšmingų jos karjeros darbų tapo 1966 metų televizijos filmas „Fame Is the Name of the Game“, kuriame ji įkūnijo žurnalisto padėjėją Peggy Chan.
Vėliau aktorė sugrįžo prie šio vaidmens televizijos seriale „The Name of the Game“, tik jos personažas jau buvo vadinamas Peggy Maxwell.
Už vaidmenį šiame seriale S. Saint James pelnė prestižinį „Emmy“ apdovanojimą kaip geriausia antro plano aktorė.
Vėliau ji pasirodė filmuose „Where Angels Go, Trouble Follows“ ir „Love at First Bite“, taip pat televizijos serialuose „McCloud“ bei „Alias Smith and Jones“.
Dar vienu svarbiu jos karjeros etapu tapo serialas „McMillan & Wife“, kuriame aktorė vaidino kartu su Holivudo žvaigžde Rocku Hudsonu.
Seriale jie įkūnijo įtakingą San Fransisko porą, kuri spręsdavo nusikaltimus ir dalyvaudavo aukštuomenės renginiuose.
Už Sally McMillan vaidmenį aktorė sulaukė dar trijų „Emmy“ nominacijų.
1984 metais S. Saint James gavo dar vieną svarbų vaidmenį – televizijos komedijoje „Kate & Allie“ įkūnijo Katherine „Kate“ McArdle.
Serialas sulaukė didelio žiūrovų ir kritikų dėmesio, o aktorė už savo pasirodymą buvo dar du kartus nominuota „Emmy“ apdovanojimams.
Kartu su ja vaidinusi Jane Curtin už darbą šiame seriale pelnė du „Emmy“ apdovanojimus iš eilės.
1989 metais, pasibaigus šešis sezonus rodytam serialui, S. Saint James iš esmės pasitraukė iš pramogų pasaulio.
Vis dėlto vėlesniais metais ji dar retkarčiais pasirodydavo televizijoje. 2006 metais aktorė nusifilmavo seriale „Law & Order: Special Victims Unit“, o 2011-aisiais – „Suits“.
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