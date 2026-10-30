„Dubai“ įveikė „Hapoel“, o Satoransky aikštę paliko neštuvais

Trečiajame kėlinyje užfiksuotas kraupus epizodas – Tomašas Satoransky sugriebė kamuolį puolime ir nesėkmingai nusileido ant žemės, krisdamas tiesiai ant nugaros bei susitrenkdamas galvą. Čekas kurį laiką gulėjo ant parketo ir negalėjo pajudėti, o netrukus aikštelę paliko tik neštuvų pagalba.
Po pirmojo ketvirčio „Hapoel“ dar pirmavo (22:19), bet šeimininkai antrajame kėlinyje spurtavo 18:2 ir susikrovė dviženklį pranašumą – 37:24. Iki pirmos mačo dalies pabaigos Izraelio klubas sugebėjo priartėti – 40:45.
Po didžiosios pertraukos JAE komanda vėl tvirtai sugriebė iniciatyvą į savo rankas: po to, kai „Hapoel“ atsiliko 45:51, „Dubai“ pelnė 7 taškus be atsako – 58:45. Netrukus skirtumas jau siekė 16 taškų (68:52), o po trijų kėlinių buvo 14 – 74:60.
Ketvirtajame ketvirtyje Dubajaus ekipa kontroliavo situaciją (79:64), tačiau svečiai nepasidavė ir 35-ąją minutę bandė grįžti į kovą dėl pergalės – 79:88. Vis dėlto tai buvo viskas, ką Dimitrio Itoudžio auklėtiniai sukūrė šiame susitikime – „Dubai“ išlaikė saugų atstumą ir šventė pergalę.
Tragišką mačą sužaidė „Hapoel“ lyderis Elijah Bryantas, kuris per 22 minutes pelnė 3 taškus (1/8 metimai), prasižengė 4 sykius ir surinko -6 naudingumo balus.
„Dubai“: Filipas Petruševas 20 (17 min., 26 naud. bal.), Elie Okobo 18 (5 rez. perd.), Dwayne‘as Baconas 17 (5 atk. kam.), McKinley Wrightas 12 (6 atk. kam.), Tornike Shengelia 9 (4 atk. kam.).
„Hapoel“: Vasilije Micičius 15 (3/5 tritaškiai, 7 rez. perd.), Danielis Oturu 14, Antonio Blakeney (1/5 tritaškiai) ir Ishas Wainrightas 11, Tai‘us Odiase ir Eugene‘as Germanas po 9.
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