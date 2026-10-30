„Žalgirio“ prezidentas Andrius Tapinas apie permainas klube

Mes ir toliau su juo šnekamės, diskutuojame, kokią poziciją jis galėtų užimti „Žalgiryje“, ir aš tikiuosi, kad pasieksime susitarimą. Dar kartą ačiū Giedriui.
Dabar galbūt kai kam gali atrodyti: kokia čia ta didelė naujiena? Puolėjas ar dar kažkas galbūt būtų didelė naujiena….
Tačiau tai yra labai svarbi pozicija „Žalgiryje“, nes mes turime architektą. Būtent tokio žmogaus ir norėjome – žmogaus, kuris galėtų tai padaryti.
Lietuvoje turbūt yra tam tikros lubos, kurias yra pasiekę specialistai. Dėl to mes ir ieškojome žmogaus, kuris yra dirbęs stipriame Europos klube, kuris priimdamas sprendimus remiasi duomenimis, turi gerą supratimą apie skautingą ir kuriam galėtume suteikti laisvas rankas kurti „Žalgiryje“ pagal savo viziją, atitinkančią klubo ambicijas.
Visam atrankos procesui vadovavo vienas iš būsimųjų „Žalgirio“ dalininkų, „Žalgiris Invest“ akcininkų, Vytautas Krutulis. Jis sukūrė absoliučiai fantastišką modelį. Jame matėme 100 kandidatų, surikiuotų pagal įvairius kriterijus.
Aš prisidėjau per kontaktus, dėl to noriu padėkoti ir Sporto direktorių asociacijai, ir Latvijos futbolo lygos prezidentui Maksimui Krivunecui už pagalbą.
Likus apie 10-12 kandidatų, pradėjome rimtesnius pokalbius. Mane nustebino didžiulis susidomėjimas būtent šita pozicija. Nes, vėlgi, tai istorinis klubas, nuolat žaidžiantis Europoje, o čia – sporto direktoriaus pozicija.
Ji tikrai sudomino net ir žmones, kurie yra dirbę Anglijos „Premier“ lygoje ar Italijos „Serie A“ klubuose.
Mes norėjome žmogaus, kuris visų pirma norėtų ateiti net ne dėl pozicijos, o dėl to, ką gali įrodyti ir parodyti. Tai buvo vienas iš esminių atrankos kriterijų.
Po šitų ilgų pokalbių į Vilnių atvyko du kandidatai. Mes stadione su jais ilgai diskutavome. Jie pristatė savo viziją, kaip mato Vilniaus „Žalgirį“. Tikrai buvo įspūdinga.
Jie pateikė kiekvieno žaidėjo analizę, mūsų silpnąsias vietas, galimybes, ką reikėtų keisti, ką reikėtų daryti su skautingu, su perėjimais ir taip toliau.
Ir mes galiausiai nusprendėme, jog tai turėtų būti „Jagiellonia“ klubo žaidėjų atrankos vadovo pareigas iki šiol ėjęs, o prieš tai skautams vadovavęs Grzegorzas Mankowskis.
Apie jį Lenkijos žiniasklaida kalba kaip apie vieną stipriausių ir talentingiausių Lenkijos futbolo specialistų – būtent dėl jo analitinio mąstymo, sugebėjimo dirbti su duomenimis, teisingai pirkti ir parduoti žaidėjus.
„Jagiellonia“ šiuo metu tikrai yra vienas stipriausių Lenkijos klubų. Jis ten dirbo nuo 2021-ųjų, per visą klubo pakilimą, ir didžioji dalis itin sėkmingų perėjimų įvyko būtent Mankowskio dėka.
Galiu pasakyti, kad, jau bandydami priimti sprendimą, paprašėme atsiliepimų apie jį. Kolegos Lenkijoje tikrai nuoširdžiai stebėjosi: „Ar tikrai jis ateina į Vilniaus „Žalgirį“?“
Kai šiemet „Jagiellonia“ klube buvo sprendžiama, kas turėtų tapti naujuoju sporto direktoriumi šiemet, jis buvo vienas iš pagrindinių kandidatų. Žiniasklaidoje buvo manoma, kad jis turėtų tapti „Jagiellonia“ sporto direktoriumi. Klubas pasirinko kitą kryptį.
Aš manau, kad čia yra didžiulis „Žalgirio“ laimėjimas. Būtent Grzegorzo gebėjimas ir suvokimas, kad tiek su nedideliais pinigais, tiek su nemokamais žaidėjų perėjimais, tiek su sutvarkyta skautingo sistema galima pasiekti didelių rezultatų, mums labiausiai ir imponavo.
Aišku, sėkmė nėra garantuota. Bet iš to, ką jis jau mums yra pateikęs… Pavyzdžiui, jis stebėjo paskutines rungtynes su „Kauno Žalgiriu“ ir iš karto po jų pateikė kiekvieno žaidėjo dosjė. Tai tikrai yra įspūdinga analizė.
Jis taip pat jau yra pateikęs detalų planą, kaip turėtų veikti Vilniaus „Žalgirio“ skautingo departamentas. Mūsų komunikacijos vadovas sakė, kad sunku patikėti, kad tai vyksta Lietuvoje.
Žiūrint į klubo ambicijas, į norą būti aktyviam žaidėjų rinkoje ir išnaudoti jaunimą, ką labai akcentuoja pats Mankowskis… Jis labai akcentuoja ir jaunus lietuvius, kuriuos norės kiek įmanoma labiau integruoti.
Aš manau, kad tai ir yra didelė naujiena. Galimas proveržis. Kaip ir sakau, sėkmė negarantuota, bet mes turime specialistą, kuris dirbo stiprioje lygoje, stiprioje komandoje ir buvo viena iš tos komandos sėkmės priežasčių.
Dabar jis yra Vilniaus „Žalgiryje“, jau pradeda darbą. Jis jau atsivežė duomenų bazę su 120 žaidėjų, kurie galėtų būti tinkami Vilniaus „Žalgiriui“.
Tad su didžiuliu nekantrumu laukiu pirmųjų rezultatų ir kasdienių mūsų darbo pasitarimų siekiant sėkmės.
Sveikas atvykęs į Vilniaus „Žalgirį“, Grzegorzai, arba, kaip mes sakysime, Gregai!
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