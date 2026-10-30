„Žalgirio“ atsinaujinimas: darbus pradeda sporto direktorius ir skautai

Prie klubo prisijungia naujas sporto direktorius ir du skautai iš Lenkijos: „Žalgirio“ sporto direktoriumi paskirtas Grzegorzas Mankowskis, o kartu su juo žaidėjų paieškos ir atrankos srityje dirbs skautai Piotras Rutkowskis ir Piotras Sidorowiczius.
Specialistai į Vilnių atsiveža darbo patirties iš Balstogės „Jagiellonia“ klubo, kuris pastaraisiais metais išgyveno sėkmingiausią laikotarpį savo istorijoje.
2024 metais „Jagiellonia“ pirmą kartą per klubo istoriją tapo Lenkijos čempione, o 2025 metais pasiekė UEFA Konferencijų lygos ketvirtfinalį. Tuo laikotarpiu klubas už solidžias sumas pardavė žaidėjus į Portugalijos, JAV ir Austrijos klubus.
G. Mankowskis kelią į didįjį futbolą pradėjo Anglijoje, kur dirbo „Wolverhampton Wanderers“ akademijoje, „Birmingham City“, „West Bromwich Albion“ ir „Aston Villa“ klubuose. „Jagiellonia“ skautu jis pradėjo dirbti 2021 metais. 2022 metais tapo skautingo vadovu, o nuo vasaros dirbo žaidėjų atrankos vadovu.
„Žalgirio“ klubo sporto direktoriaus pareigose G. Mankowskis pakeis Giedrių Klevinską, kuris šias funkcijas atliko nuo praėjusių metų lapkričio.
Sprendimas dėl G. Klevinsko tolimesnio vaidmens klube bus priimtas netolimoje ateityje.
„Dėkojame Giedriui už atliktą sunkų darbą sudėtingu laikotarpiu, tačiau šio sezono rezultatai nacionalinėse varžybose netenkino, todėl nutarta imtis permainų. Norime įnešti naujų vėjų, pasitelkti kitokią patirtį ir požiūrį iš šalies, – komentavo „Žalgirio“ direktorius Mindaugas Kasperūnas. – Klubas skirs didesnius išteklius žaidėjų paieškai bei atrankai, todėl ieškojome žmonių, kurie iš karto galėtų dirbti kaip komanda. Pasirinkome specialistus iš „Jagiellonia“, nes šis klubas yra geras pavyzdys, kaip su palyginti nedideliais ištekliais galima atrasti puikių talentų, su jais pasiekti solidžių rezultatų ir čempionate, ir UEFA varžybose.“
Naujasis sporto direktorius formuos klubo sporto kryptį, nustatys komandos komplektavimo poreikius ir vadovaus žaidėjų atrankos procesui.
„Džiaugiamės galimybe prisidėti prie „Žalgirio“ klubo, kuris yra puikiai žinomas mūsų regione, nes ilgus metus žaidžia UEFA turnyruose, turi turtingą istoriją, stiprią sirgalių bendruomenę ir ambicingus tikslus. Tikiuosi, kad, pasitelkę savo žinias bei patirtį, padėsime atrasti naujų talentų ir kitą sezoną siekti aukščiausių rezultatų“, – teigė G. Mankowskis.
Tarp jo „Jagiellonia“ klubui anksčiau rekomenduotų futbolininkų – rezultatyviausias 2024-25 m. sezono UEFA Konferencijų lygos žaidėjas Afimico Pululu, vėliau persikėlęs į Saudo Arabiją, geriausiu jaunuoju Lenkijos čempionato futbolininku pripažintas ir dabar JAV rungtyniaujantis Dominikas Marczukas, taip pat svarbų vaidmenį čempioniškame sezone atlikęs portugalų saugas Nené.
Skautingo skyriui vadovaus P. Rutkowskis, kuris „Jagiellonia“ struktūroje pradėjo dirbti 2020 metais. Iš pradžių jis ieškojo žaidėjų jaunimo komandoms, o nuo 2022 metų prisijungė prie pagrindinės komandos skautų.
Vilniuje P. Rutkowskis organizuos skautų darbą, bus atsakingas už žaidėjų vertinimo metodiką ir kokybę, derins duomenų analizę su stebėjimu vaizdo įrašuose bei gyvai. Tarp jo atsakomybių taip pat bus analitikos ir dirbtinio intelekto priemonių taikymas žaidėjų paieškoje.
P. Sidorowiczius į Vilnių taip pat kelsis iš „Jagiellonia“, kur nuo 2024 metų dirbo skautu. „Žalgiryje“ jo pagrindinės funkcijos bus analizuoti rungtynių vaizdo įrašus, statistinius duomenis ir futbolininkų fizinius rodiklius, stebėti jaunuosius Lietuvos žaidėjus bei jaunimo turnyrus.
Šių metų „Toplygos“ sezoną „Žalgiris“ baigs lapkričio 8 dieną rungtynėmis Gargžduose. Klubas užsitikrino kelialapį į kito sezono UEFA turnyrus, o galutinė vieta – nuo antros iki ketvirtos – priklausys nuo likusių čempionato rungtynių rezultatų.
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