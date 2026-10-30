Po tyrimų Barselonoje – naujausia žinia dėl Williamso-Gosso sveikatos

Šią savaitę jis apsilankė Barselonoje, kur atliktų tyrimų ir papildomų konsultacijų metu buvo detaliau įvertinta traumos būklė bei patvirtintos anksčiau nustatytos sveikimo proceso aplinkybės. Remiantis specialistų rekomendacijomis, žalgirietis dar keletą savaičių tęs individualią reabilitacijos programą.
Visą šį laikotarpį gynėjo būklę prižiūrės ir vertins klubo medicinos personalas. Prieš priimant sprendimą dėl sugrįžimo į rungtynes, krepšininkui bus atlikti pakartotiniai tyrimai, kurie parodys, ar jis jau yra visiškai pasirengęs pilnaverčiai grįžti į aikštę.
Šį sezoną Eurolygoje N.Williamsas-Gossas spėjo sužaisti dvejas rungtynes. Sezono atidarymo mače Belgrade su „Crvena Zvezda“ gynėjas per 25 minutes pelnė 14 taškų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Vėliau jis buvo sugrįžęs į aikštę rungtynėse su Stambulo „Anadolu Efes“, tačiau jose vėl pajuto diskomfortą traumuotoje kojoje.
Apie tolimesnę žaidėjo būklę ir galimą sugrįžimo laiką klubas informuos gavęs pakartotinių tyrimų rezultatus.
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