TOPlygos turo anonsas: svarbus „Sūduvos“ mūšis kovoje dėl medalių

„Panevėžys“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“. Spalio 31 dieną, 14.15 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 1:2, 2:0.
BTV kanalu – tiesioginė transliacija iš Panevėžio.
„Panevėžys“ tapo trečiuoju klubu, kuris sužinojo savo galutinę poziciją 2026-ųjų sezone. Palyginus su praėjusiais metais, panevėžiečiai pirmenybes užbaigs laipteliu žemiau – 7-oje vietoje. Atrodo, jog šeimininkai gali turėti mažiau motyvacijos negu oponentai, tiesa, savo sirgalių akivaizdoje Aukštaitijos sostinės atstovai rungtyniauja solidžiai. Sezono eigoje patirti tik keturi pralaimėjimai, visi – vieno įvarčio deficitu. Įdomu tai, kad per trejas šių metų tarpusavio rungtynes pergales pasiekdavo tik išvykoje žaidusios ekipos. „Panevėžiui“ dėl diskvalifikacijos negalės padėti saugas Matas Ramanauskas.
Vilniaus rajono komanda užsitikrino vietą kito sezono tarptautinėse varžybose, tačiau tuo apsiriboti neketina. Pergalė Panevėžyje leistų „TransINVEST“ futbolininkams aplenkti Vilniaus „Žalgirį“ bei sekti įvykius kituose stadionuose. Mariaus Stankevičiaus kariauna yra vienintelė su „Kauno Žalgiriu“ svečiuose pasiekusi po septynis laimėjimus, be to, žaidžia rezultatyviausiai, tad „Panevėžio“ gynybos laukia rimtas iššūkis. Svarbiausias – siekti sustabdyti net penkeriose pastarosiose rungtynėse po įvartį pelniusį Xabi Auzmendi.
FA „Šiauliai“ – Telšių „Džiugas“. Spalio 31 dieną, 17.30 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 3:4, 3:4.
FA „Šiauliai“ TOPLYGOJE šiemet žais paskutiniąsias rungtynes namuose.
Šiauliečiai po daugiau negu mėnesio pauzės vėl išlaikė „sausus“ vartus, visgi, pergalės Gargžduose pasiekti nepavyko. Dovydo Lastausko kariauna pasižymi šešerių iš eilės nelaimėtų rungtynių serija, kol kas naujasis klubo strategas yra džiaugęsis tik vienu laimėjimu iškovotu prieš „Panevėžį“. Saulės miesto atstovai turi nesuvestų sąskaitų: šiemet tarpusavio akistatose du kartus nusileista per teisėjo kompensuotą laiką, o per pastarąjį mačą paskutinėmis akimirkomis nepavyko išplėšti taško.
„Džiugo“ tikslas akivaizdus – užimti aukščiausią vietą TOPLYGOJE nuo 2021 metų, kai buvo įsilieta tarp stipriausių Lietuvos komandų. Norint pasiekti šį tikslą, džiugiečiai turi surinkti bent tašku daugiau negu Gargždų „Banga“ ir tam galimybės yra dėkingos, nes gargždiškiai per likusias dvejas rungtynes teko sudėtingesni varžovai. Telšių klubui nepadeda Bacary Sane bei Lukas Ankudinovas, tačiau pastaruoju metu aptrupėjusią gynybą pavyksta kompensuoti produktyviu puolimu. Ekipos puolėjas Ronaldas Sobowale gali kiek labiau pakurstyti intrigą lenktynėse dėl rezultatyviausio žaidėjo titulo.
Kauno rajono „Hegelmann“ – „Kauno Žalgiris“. Spalio 31 dieną, 18.30 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:5, 1:1, 0:2.
Žaliai baltiems – antrasis bandymas užsitikrinti titulą.
Kauno rajono futbolininkai jau šią savaitę užbaigs TOPLYGOS sezoną, kuris buvo pats nesėkmingiausias klubo istorijoje – užimta 8-oji vieta. „Hegelmann“ dvikovą su motyvuotu oponentu pasitinka po dešimties nelaimėtų rungtynių serijos. Varžovas – nedėkingas, prieš jį per 23 akistatas Lietuvos čempionate nė karto nepavyko išlaikyti „sausų“ vartų, o pastaroji pergalė pasiekta dar 2024 metų kovo mėnesį. Išvykus Kaderui Njoya Abdelui į Portugaliją, kartą sužibėjo Darrellas Tibellas, tiesa, puolėjas po rinktinių lango aikštėje nepasirodė – šeimininkai gali turėti problemų atakos smaigalyje.
Po poros pastarųjų savaičių besivaržant abiem frontais, „Kauno Žalgiris“ pasiruošti svarbiam susitikimui turėjo pilną savaitinį ciklą. Nors šiemet sykį žalgiriečiai prarado taškus Raudondvaryje, tada mėlynai balti žaidė produktyvią atkarpą, tuo tarpu titulą ginantys čempionai buvo gilioje duobėje. Artimiausias rungtynes dėl diskvalifikacijos turės praleisti vidurio gynėjas Aldayras Hernandezas. Nepaisant to, „Kauno Žalgiris“ išlieka akivaizdus dvikovos favoritas – praleista antra galimybė užsitikrinti titulą virstų didele staigmena.
Marijampolės „Sūduva“ – Gargždų „Banga“. Lapkričio 1 dieną, 14.15 val. Marijampolė, „Mantingos“ futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 0:0, 3:0.
Ar marijampoliečiai sugrįš į pergalingas vėžes, bus galima įsitikinti stebint transliaciją BTV kanalu.
Marijampoliečiai ir „TransINVEST“ – vieninteliai dar galintys nustumti „Kauno Žalgirį“ nuo auksinio laiptelio. „Sūduva“ taptų čempione, jei kauniečiai abu kartus pralaimėtų ir pati džiaugtųsi abiem pergalėmis, savo ruožtu, siekiant auksinių rungtynių, reikia abu sykius nugalėti ir tikėtis vos vieno žaliai baltų surinkto taško. Tiesa, Donato Vencevičiaus kariauna viską turi savo rankose, jog po penkerių metų pertraukos vėl sugrįžtų ant prizininkų pakylos. Tam reikia atgaivinti puolimą – per pastaruosius penkis mačus pelnyti vos du įvarčiai.
Įvertinus tai, kokioje pozicijoje „Banga“ buvo vasaros pabaigoje, dabartinė padėtis turnyro lentelėje tapo nemenku nusivylimu. Vis dėlto gargždiškiai turi geresnes galimybes čempionatą užbaigti 5-oje vietoje dėl geresnio tarpusavio susitikimų santykio su „Džiugu“. Iškritus iš rikiuotės Vaidui Magdušauskui, sumenko Gargždų ekipos puolimo produktyvumas, be to, jau beveik tris mėnesius rezultatyviais veiksmais neišsiskiria Aaronas Olugbogi. Per pastarąjį dešimtmetį iš Marijampolės gargždiškiai tik sykį sugrįžo su pergale.
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