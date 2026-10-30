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Zubė prabilo apie Banskio ateitį: „Jūs neįsivaizduojate, kiek jis įdeda darbo“

2026-10-30 19:14 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 19:14
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Ąžuolas Zubė įvertino pastarojo UTMA turnyro kovas, pagyrė įspūdingą Igno Pauliukevičiaus pasirodymą ir aptarė galimas būsimas akistatas. Treneris taip pat paaiškino, kodėl Tomas Banskis nedalyvaus kitame UTMA renginyje, ir atskleidė, kiek daug darbo jaunuolis įdeda į kovinį sportą.

Tomas Banskis – Mantvydas Perednis | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Ąžuolas Zubė įvertino pastarojo UTMA turnyro kovas, pagyrė įspūdingą Igno Pauliukevičiaus pasirodymą ir aptarė galimas būsimas akistatas. Treneris taip pat paaiškino, kodėl Tomas Banskis nedalyvaus kitame UTMA renginyje, ir atskleidė, kiek daug darbo jaunuolis įdeda į kovinį sportą.

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„Įspūdingas Igno pasirodymas. Tinkamu metu, tinkamoje vietoje pataikė smūgius, pasiuntė varžovą į nokdaunus. Pagarba tiek Ignui, tiek visai „Fightersland“ komandai. Susitvarkė su priešininku ir juda toliau. Ignas dar ir su trauma lipo į ringą. Pagarba jam.

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Pauliukevičius tikrai nustebino. Turi vyrukas kažką, turi tą sunkią ranką, supratimą, kaip tinkamu laiku tinkamoje vietoje pataikyti, turi kovotojo intelektą. Tuo tarpu Nagliui reikia padirbėti su gynyba. Jei Pauliukevičius pataikė, vadinasi, gynyboje buvo spragų. Naglis irgi taktiškai laikėsi, tiesiog šį kartą laimėjo Pauliukevičius. Gal Nagliui ir svoris buvo šiek tiek per didelis – jis taip staigiai šoko per kategorijas į viršų“, – kalbėjo Ą. Zubė.

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Ą. Zubė buvo paklaustas ir apie kelias potencialias akistatas. Jo teigimu, I. Pauliukevičiaus kova su Mantu Rimdeika būtų intriguojantis variantas.

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„Rimdeika prieš Pauliukevičių? Tikrai būtų intriguojanti kova. Įdomu, kaip Ignas atrodytų prieš sunkiasvorį. Rimdeika tikrai stipriai smūgiuoja. Jis yra didelis vyrukas, turi daug patirties su aukšto lygio varžovais“, – sakė Ą. Zubė.

Jis taip pat neatmetė galimybės, jog ateityje gali įvykti Naglio Kanišausko ir Modesto Juodpusio dvikova.

Vis dėlto kalbėdamas apie Tomo Banskio ir Edvino Šalkovskio akistatą Ą. Zubė tokį scenarijų vertino skeptiškai.

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„Čia būtų didžiulis svorių skirtumas. Mes per kategorijas taip nešokinėjame. Dirbame ir žiūrime į kovas profesionaliai, nedarome neapgalvotų sprendimų, į viską žiūrime rimtai ir atsakingai. Juk čia kovos, o ne kažkoks žaidimas, kaip krepšinis ar futbolas“, – pabrėžė jis.

Ą. Zubė patvirtino, kad T. Banskis nedalyvaus „UTMA 21“ turnyre. Jauno kovotojo laukia sugrįžimas į mokyklą ir pasiruošimas egzaminams. Pašnekovas pabrėžė, kad T. Banskis į sportą investuoja išskirtinai daug laiko ir pastangų.

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„UTMA 21“ turnyre Tomas tikrai nepasirodys. Jis grįš į mokyklą, į gyvenimą, į mokslus, laukia egzaminai. Jūs neįsivaizduojate, kiek Tomas įdeda darbo į šitą sportą. Nežinau, ar Lietuvoje dar yra tokių sportininkų. Jei ir yra, tai tik vienetai. Jis nuo A iki Z gyvena šituo sportu nuo ryto iki vakaro. Jūs neįsivaizduojate, kaip tai sunku. Kai pralaimi kovą, aišku, kad liūdna, žinant, kiek laiko ir pastangų investuota. Neįsivaizduojate, kiek darbo Tomas į tai įdeda“, – kalbėjo Ą. Zubė.

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Ą. Zubė taip pat aptarė Marko Molotoko debiutą prieš M. Rimdeiką.

„Gerai atstovėjo, gerai atsilaikė. Momentais dar ir pataikyti sugebėjo. Net nesitikėjau to. Galvojau, kad greičiau viskas baigsis. Tvirtas bachūras, sugėrė nemažai smūgių, ilgai atstovėjo. Vėliau gal pritrūko kažkiek patirties ir ištvermės, kai jau ėmė svirti rankos“, – sakė jis.

Paklaustas apie Tomo Pakutinsko kovos rezultatą, Ą. Zubė teigė girdėjęs, kad sprendimas buvo pakeistas dėl techninės klaidos.

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„Kiek girdėjau, įsivėlė techninė klaidelė, todėl vėliau sprendimas buvo pakeistas. Visko būna“, – trumpai komentavo pašnekovas.

Galiausiai jis pasidalijo įspūdžiais apie Eimanto Zarėčnyj ir Arūno Gruodžio dvikovą.

„Tikrai padarė įspūdį ši kova. Jaunuoliai perspektyvūs, kovojo, atidavė viską. Galutiniame rezultate galvojau, kad šiek tiek tikslesnis buvo Zarėčnyj ir kad jis iškovos pergalę raundais 2:1, bet teisėjai, matyt, pranašumą atidavė Gruodžiui už jo spaudimą“, – apibendrino Ą. Zubė.

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