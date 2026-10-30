Likus vos 3 mėnesiams iki mirties legendinis aktorius ištarė jautrius žodžius: dabar jie skamba kitaip

Liepos mėnesį duotame interviu leidiniui „TV Insider“ aktorius, labiausiai išgarsėjęs kapitono Jeano-Luco Picardo vaidmeniu franšizėje „Žvaigždžių kelias“ („Star Trek“) ir profesoriaus Charleso Xavier vaidmeniu filmuose „X-Men“, atvirai papasakojo apie savo ilgametę karjerą bei ateities planus, rašė People.
Net ir sulaukęs garbaus amžiaus P. Stewartas neslėpė, kad meilė aktorystei niekur nedingo.
„Kaip jums pasakytų bet kuris mano amžiaus aktorius, senstant siūlomų vaidmenų lieka vis mažiau“, – paklaustas, ar svarsto apie karjeros pabaigą arba ketina atidžiau rinktis būsimus projektus, sakė jis.
„Vis dėlto ir toliau sulaukiu įdomių pasiūlymų, o nauji darbai, keliantys iššūkių, man labai patinka. Pavyzdžiui, galimybė įgarsinti kiaulės galvą puikiame naujame Rizo Ahmedo seriale „Bait“, – tęsė aktorius.
Liepos 13-ąją 86-ąjį gimtadienį atšventęs P. Stewartas tuomet ištarė žodžius, kurie po jo mirties įgavo ypatingą prasmę.
„Negaliu įsivaizduoti, kad kada nors oficialiai išeičiau į pensiją. Visada buvau ir amžinai liksiu aktoriumi“, – teigė jis.
Tuo metu P. Stewartas taip pat ruošėsi dar kartą įkūnyti profesorių X filme „Avengers: Doomsday“.
Prisiminė karjerą pakeitusį vaidmenį
Tame pačiame interviu aktorius apžvelgė ir milžinišką „Žvaigždžių kelio“ sėkmę. Jis kalbėjo apie franšizės 60-metį bei artėjantį serialo „Star Trek: The Next Generation“ 40-metį.
„Visos šios sukaktys man atrodo neįtikėtinai nerealios, tačiau „The Next Generation“ 40-metis yra ypač įspūdingas. Vis dar prisimenu savo pirmąją dieną, kai automobiliu įvažiavau į „Paramount“ studijos teritoriją, tarsi tai būtų nutikę vakar“, – prisiminė aktorius.
Nors per savo karjerą P. Stewartas ne kartą sugrįžo prie legendinio Jeano-Luco Picardo vaidmens, jis džiaugėsi tuo, kaip jo personažo istorija buvo užbaigta 2023 metais pasibaigusiame seriale „Star Trek: Picard“.
„Paskutinė „The Next Generation“ scena, epizode „All Good Things...“, man visada atrodė kaip nepaprastai gražus atsisveikinimas. Tačiau, žinoma, pasibaigus serialui dar sukūrėme kelis filmus“, – pasakojo jis.
„Tikrai maniau, kad „Nemesis“ bus paskutinis kartas, kai vaidinsiu Jeaną-Lucą, bet tuomet atsirado „Picard“. Labai džiaugiuosi tuo, kaip šis serialas baigėsi“, – pridūrė aktorius.
Prisimindamas vaidmenį, kuris iš esmės pakeitė jo gyvenimą, P. Stewartas neslėpė dėkingumo.
„Be jokios abejonės, Jeanas-Lucas yra reikšmingiausias vaidmuo mano karjeroje. Visada būsiu dėkingas už galimybę tapti tokios istorinės franšizės dalimi“, – kalbėjo jis.
Apie pensiją kalbėjo ir anksčiau
Apie sudėtingą santykį su mintimi baigti aktoriaus karjerą P. Stewartas buvo prabilęs ir 2022 metais, duodamas interviu žurnalui „People“.
Tąkart jis prisipažino kadaise manęs, kad su Holivudu atsisveikins gerokai anksčiau.
„Maniau, kad dabar jau būsiu išėjęs į pensiją. Tačiau taip ir nenutiko“, – sakė aktorius.
P. Stewartas taip pat atskleidė, kad su žmona, dainininke Sunny Ozell, ne kartą kalbėjosi apie galimybę sulėtinti gyvenimo tempą ir daugiau laiko skirti sau.
„Labai to laukiu. Nors mano žmona mano, kad ištversiu maždaug dvi savaites. O tada jau skambinsiu savo agentui“, – juokavo jis.
Vis dėlto aktorius pripažino, kad visiškai atsisakyti mėgstamos veiklos dar nebuvo pasirengęs.
„Anksčiau maniau, kad kažkam teks mane jėga nutempti nuo scenos arba atitraukti nuo kamerų. Tačiau dabar pastebiu mažus ženklus, kurie rodo, kad vieną dieną vis dėlto prie to prieisiu“, – svarstė jis.
„Bet ketinu tęsti tol, kol tai bus prasminga“, – pridūrė P. Stewartas.
Daugiau nei šešis dešimtmečius trukusią karjerą sukūręs aktorius neslėpė, kad už pasiektą sėkmę jaučiasi nepaprastai dėkingas.
Kalbėdamas apie „Žvaigždžių kelio“ įtaką savo gyvenimui, jis sakė: „Nėra nė vienos mano gyvenimo srities, kurios šis vaidmuo nebūtų paveikęs.“
Mirė apsuptas artimųjų
Primename, kad P. Stewartas mirė spalio 28 dieną savo namuose Los Andžele. Aktoriui buvo 86 metai.
Kaip spalio 29 dieną išplatintame pranešime patvirtino ilgametė jo atstovė Kelly Bush Novak, aktorius kovojo su Alzheimerio liga ir demencija su Lewy kūneliais.
„Su didžiuliu liūdesiu pranešame, kad vakar savo namuose Los Andžele mirė seras Patrickas Stewartas. Po trumpos, tačiau skaudžios kovos su Alzheimerio liga ir demencija su Lewy kūneliais jis išėjo mylimos žmonos Sunny rūpestingai globojamas“, – rašoma pranešime.
Artimųjų teigimu, paskutinėmis gyvenimo akimirkomis aktorius buvo apsuptas meilės ir šilumos.
„Jį gaubė šiltas šeimos ir draugų glėbys, skambėjo gyva muzika, maldos, netrūko ašarų, juoko ir tokių gilių emocijų, kokias galėjo sukelti tik jis – žmogus, visą gyvenimą atsidavęs mums visiems“, – teigiama pranešime.
„Amžinai branginsime jo veide atsispindėjusią ramybę ir susimąstymą – neišdildomą jo nepalaužiamo orumo priminimą“, – jautriais žodžiais atsisveikino artimieji.
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