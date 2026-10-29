Mirė „X-Men“ ir „Star Trek“ žvaigždė Patrickas Stewartas

Jam buvo 86-eri.
Pranešama, kad jis mirė trečiadienį savo namuose Los Andžele po „trumpos ir skaudžios kovos su Alzheimerio liga ir Lewy kūnelių demencija“.
„Jis buvo šiltame šeimos ir draugų glėbyje, apsuptas gyvos muzikos, maldų, ašarų, juoko ir tokių gilių jausmų, kuriuos tik jis galėjo įkvėpti po visą gyvenimą trukusio atsidavimo mums visiems“, – nurodoma jo atstovų pranešime.
Jis buvo žinomas dėl savo vaidmenų „Star Trek“, „X-Men“ ir kituose filmuose bei serialuose.
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