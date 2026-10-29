Su mirusiųjų kūnais dirbantis Paulius atskleidė, kur Lietuvoje vaidenasi: „Girdėdavai, kai darinėjasi durys“

Apie tai ekspertas pasakoja naujausiame tinklalaidės „Pirmyn“ epizode.
28 metai teismo medicinoje
P. Petreikis – teismo medicinos ekspertas, jau 28-erius metus dirbantis šioje srityje ir trečius metus dėstantis anatomiją.
„Tai yra darbas ir tiek“, – sako teismo medicinos ekspertas.
Tiesa, pašnekovas pripažįsta, kad pirmaisiais darbo metais tekdavo susidurti ir su nejaukiomis akimirkomis, ypač per naktinius budėjimus.
„Nemėgdavau miegoti ambulatorijos patalpose Kaune. Ten vaidendavosi – girdėdavai, kaip darinėjasi durys. Tai aš ten nemiegodavau, eidavau į morgą. Ten ramiau“, – pasakojo vyras.
Teismo medicinos eksperto užduotis – išsiaiškinti mirties priežastį, kai žmogus miršta ne ligoninėje. Per ilgus darbo metus P. Petreikis skaičiuoja ištyręs daugiau nei 3 tūkst. kūnų. Tarp jų – gatvėse ar namuose rasti žmonės, žmogžudysčių, nelaimingų eismo įvykių ir kitų nelaimių aukos.
Kiekvienas sužalojimas reikalauja kruopštaus tyrimo
Anot P. Petreikio, kiekvienas atvejis reikalauja kruopštumo, net jei mirties aplinkybės atrodo akivaizdžios.
„Lengvasis automobilis nutrenkė, dar du vilkikai pervažiavo – tada gauni blyną. Ir tiri.
Atrodytų, kam tirti, jei žmogus žuvo per akrobatinį skraidymą visų akivaizdoje su lėktuvu rėždamasis į žemę. Galima paimti kraują dėl alkoholio ar kokių nors cheminių medžiagų nustatymo. Bet pagal mūsų įstatymus reikia tirti. Ir mes tiriam – turim surašyti visus lūžius ir organų sužalojimus“, – teigė ekspertas.
Pašnekovas atskleidė, kad vieni įdomiausių tyrimų susiję su žmogžudystėmis.
„Man teko tirti kriminalisto Panevėžyje nužudymą. Kūne buvo gal 13 ar 15 šautinių sužalojimų. Dalis jų buvo patirta dar sėdint automobilyje, paskui jis išlipo, atsišaudė. Apžiūri ir automobilį, ir sėdynę. Tokie yra rimti tyrimai“, – pasakojo ekspertas.
Su tuo pačiu pareigūnu viename automobilyje kelias savaites prieš įvykdytą nusikaltimą važiavo ir pats P. Petreikis. Tad ekspertui, galima sakyti, laimingo atsitiktinumo dėka pavyko išvengti didelės nelaimės.
Tenka tirti ir jau palaidotus
Pasak P. Petreikio, vienas žmogžudystes ištirti lengviau, kitas – gerokai sudėtingiau. Lengviausia, kai žmogus nužudomas peiliu duriant į širdį. Kur kas daugiau darbo laukia tuomet, kai prieš mirtį žmogui į įvairias kūno vietas daugybę kartų smūgiuojama kojomis ar rankomis.
„Arba tie maniakiški atvejai, kai būna po 20, 80 žaizdų kūne. Kiekvieną jų reikia aprašyti – vien tai užima pilną dieną“, – teigė P. Petreikis.
Kartais ekspertui tenka tirti ir prieš kelerius metus palaidotus žmones. Jis prisiminė atvejį, kai reikėjo ištirti kūną, palaidotą prieš 3–4 metus.
„Mirusysis buvo ištirtas Kėdainiuose, bet žmogus sėdėjo kalėjime ir prisikalbėjo kameros draugams, kad yra nužudęs taksistą.
Kriminalistai savo kanalais atkasė. Manęs klausia, ką darom. Sakau, tai atkaskim. Jeigu nušautas – šautinis sužalojimas tikrai matysis. Atkasė ir radom“, – pasakojo jis.
Teismo medicinos eksperto darbas – ne tik psichologiškai sunkus, bet ir reikalaujantis didžiulės atsakomybės. Mat klaidos kaina gali kainuoti nekalto žmogaus laisvę.
„Kai ekspertas suklysta savo išvadoje, gali pasodinti nekaltą žmogų. Lietuvoje yra buvę tokių atvejų“, – apie didžiulę atsakomybę kalbėjo P. Petreikis.
Nenuspėjama kasdienybė
P. Petreikio teigimu, kiekviena teismo medicinos eksperto darbo diena yra nenuspėjama. Darbo krūvis priklauso ir nuo savaitės dienos, o pirmadieniai būna sunkiausi.
„Pirmadieniais sunkiausia, nes būna daug kūnų. Tiriama pagal atvežimo eilę. Pirmiausia – nužudymai“, – darbo užkulisiais dalijosi pašnekovas.
Valstybiniai morgai savaitgaliais nedirba, todėl tuo metu kūnai laikomi laidojimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
Kalbėdamas apie darbo užmokestį valstybiniame sektoriuje, P. Petreikis prisiminė, kad anksčiau atlyginimai siekė 1200 Eur į rankas. Tik prieš porą metų jie pakilo maždaug dvigubai.
Vienintelis nepriklausomas ekspertas Lietuvoje
Jau kurį laiką P. Petreikis dirba nepriklausomu teismo medicinos ekspertu. Jis teigia esantis vienintelis toks specialistas Lietuvoje.
Pasak pašnekovo, daugiausia jam tenka tirti užsienyje žuvusius lietuvius.
„Lietuvos teisėsaugai jie yra neįdomūs. Tada artimieji manęs prašo ištirti mirusį, nes nori sužinoti tikslią mirties priežastį“, – pasakojo ekspertas.
Mirtis namuose – ne visada blogiausia išeitis
Tinklalaidės vedėjui Laurynui Bilotui pasiteiravus, ką reikėtų daryti namuose mirus artimajam, P. Petreikis paaiškino, kad pirmiausia reikėtų kviesti greitąją pagalbą.
Vis dėlto ekspertas svarstė, kad sergančiam žmogui didžiausia laimė gali būti mirti namuose.
„Baisiausia mirtis žmonėms dabar yra socialiniuose namuose, ligoninėje, be artimųjų“, – svarstė vyras.
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