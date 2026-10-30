Penarroya įvertino „Lietkabelio“ naujoką ir didžiavosi auklėtiniais

„Sveikinimai „Žalgiriui“, sunku žaisti šioje arenoje. Didžiuojuosi savo komanda. Pradėjome per minkštai, per kelias minutes „Žalgiris“ sumetė 20 taškų, bet po to žaidėme žymiai solidžiau.
Turėjome geriau išnaudoti pražangas bonuse, bet nėra lengva žaisti iki pabaigos su tokiais pataikymo procentais, nors turėjome daug lengvų metimų, kuriuos prametėme. Turėjome šansą pakeisti rungtynes, bet komanda kovojo ir tikėjo savimi“, – išdėstė ispanas.
– Kevarriusas Hayesas greitai gavo dvi pražangas. Ar tai keitė rungtynių planą?
– Kevarriusas mums yra labai svarbus. Norėjome pradėti su Lauvergne'u dėl to, kad Kevarriusas negautų greitų pražangų. „Žalgiris“ daug žaidžia po krepšiu per Valančiūną. Tikrai galėjome išvengti Kevarriuso pražangų, bet čia – krepšinis.
– Robertas Franksas ir Antonio Reevesas prisijungė prie komandos. Kaip jiems sekasi prisitaikyti?
– Neturime laiko treniruotis, jie turi adaptuotis per rungtynes. Franksas žaidęs FIBA krepšinyje, o Reevesui tai yra pirma tokia patirtis. Jiems reikia laiko adaptuotis.
– Bandja Sy atvyksta į „Lietkabelį“. Ką gali jis duoti komandai?
– Sy buvo su mumis sezono starte, kad padėtų mums treniruotėse. Jis turėjo trumpalaikį kontraktą, bet aš labai vertinu jo darbą, atsidavimą ir linkiu sėkmės naujoje komandoje.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.