Sporto arbitražo teismas panaikino Rusijos ledo ritulio rinktinės diskvalifikaciją

Šis verdiktas tapo viena didžiausių Rusijos pergalių teisinėje kovoje dėl grįžimo į tarptautinį sportą. Šalies prezidentas Vladimiras Putinas yra gerai žinomas ledo ritulio gerbėjas, praeityje pats žaidęs parodomosiose rungtynėse su buvusiomis sporto žvaigždėmis.
CAS anuliavo IIHF sprendimus, kuriais Rusija buvo nušalinta nuo 2026–2027 metų sezono renginių, įskaitant vyrų ir moterų pasaulio čempionatus bei jaunimo pirmenybes. Dėl taikytų sankcijų Rusijos rinktinė taip pat praleido ir šių metų olimpines žaidynes.
Savo trumpame pareiškime CAS pažymėjo, jog pritrūko pakankamai įrodymų, galinčių pagrįsti IIHF iškeltus saugumo nuogąstavimus. Teismas atkreipė dėmesį, kad priimtas sprendimas nepaliečia tokių klausimų kaip Rusijos prievolė rungtyniauti be nacionalinių simbolių (kaip neutraliems sportininkams, kaip yra kai kuriose kitose olimpinėse šakose) ar kitų organizacinių pasekmių.
Priimtas verdiktas sukėlė didžiulį neaiškumą dėl to, kaip 2027 metais Vokietijoje vyksiantis vyrų pasaulio čempionatas turėtų funkcionuoti praktiškai, mat kelialapį į jį jau yra iškovojusi ir Ukraina. Šis iššūkis iškart atiteko naujajam IIHF prezidentui Franzui Reindliui, kurio gimtojoje Vokietijoje ir rengiamos pirmenybės.
„Mūsų užduotis dabar – atsakingai įgyvendinti šį sprendimą, – teigiama F. Reindlio pareiškime. – Iki kelių čempionatų liko vos kelerių savaičių laikotarpis, o dalyvių pokyčiai paliečia daugybę žmonių: žaidėjus, komandas, organizacinius komitetus ir miestus šeimininkus. Glaudžiai bendradarbiausime su jais visais, kad rastume praktinius sprendimus.“
IIHF neslėpė nusivylimo CAS sprendimu ir pabrėžė savo poziciją.
„IIHF laikosi pozicijos, kad jos sprendimai buvo būtini siekiant apsaugoti visų dalyvių saugumą ir išsaugoti varžybų vientisumą“, – nurodė organizacija, pabrėžusi, kad nors gerbia teismo autoritetą ir elgsis pagal jo verdiktą, paties pavojaus vertinimas išlieka nepakitęs, o praktiniai susitarimai bus priimti išsamiai įvertinus teismo sprendimą.
Savo ruožtu Rusijos sporto ministras Michailas Degtiariovas socialiniame tinkle „Telegram“ parašė, kad CAS „pripažino Rusijos ledo ritulio federacijos reikalavimus pagrindiniais klausimais pagrįstais“.
Griežtą poziciją išsakė Vokietijos ledo ritulio federacijos pirmininkas Frankas H. Lutzas, patvirtinęs, jog Vokietija ir toliau prieštarauja Rusijos įtraukimui.
„Rusijos įsileidimas mums, kaip šeimininkams, sukelia rimtų saugumo, politinių ir finansinių pasekmių“, – pabrėžė F. H. Lutzas.
Kol kas išlieka neaišku, kaip Rusijos rinktinė galėtų įsiterpti į turnyrą, nes burtai jau ištraukti. Papildomos komandos pridėjimas sukurtų nelygias grupes ir pratęstų čempionatą, kad būtų galima sutalpinti daugiau rungtynių. Kitu atveju, jau kvalifikuotos komandos pašalinimas sukeltų didžiulį pasipiktinimą – ypač jei tai būtų Ukraina, kuri po 20 metų pertraukos paskutinė iškovojo kelialapį ir tarp 16 dalyvių yra žemiausią reitingą turinti rinktinė.
Ukrainos ledo ritulio federacija pareiškė nesutinkanti su verdiktu bei pabrėžė, jog saugumo rizika nuo 2022 metų tik sustiprėjo, tačiau kol kas neatskleidė, kaip elgsis pačiame pasaulio čempionate. Nusivylimą išreiškė Švedijos, Suomijos ir Čekijos nacionalinės federacijos, o Švedijos ledo ritulio asociacijos pirmininkas Andersas Larssonas švedų naujienų agentūrai TT teigė, kad „boikotas nesvarstomas“. Suomijos atstovai užsiminė, kad atskiri žaidėjai gali patys atsisakyti vykti į turnyrus, kuriuose žaidžia Rusija. Kanados organizacijos „Hockey Canada“ atstovas spaudai nurodė, kad sprendimo pasekmės dar nėra visiškai aiškios, todėl palaikomas ryšys su IIHF.
Pirmasis turnyras, kuriame Rusija galėtų pasirodyti, yra pasaulio jaunimo čempionatas, prasidėsiantis jau gruodžio 26-ąją Kanados miestuose Edmontone ir Red Dire. Kiti sprendimo apimami renginiai – 2027 metų lapkritį Kanadoje numatytas moterų pasaulio čempionatas, balandį Minesotoje prasidėsiantis jaunimo iki 18 metų čempionatas bei sausį Čekijoje vyksiančios moterų iki 18 metų pirmenybės.
Jei Rusijos komanda žaistų su savo šalies vėliava, o ne kaip neutrali delegacija, tai sukeltų didelių politinių pasekmių Čekijoje.
„Kaip prezidentas jau ne kartą yra pareiškęs praeityje, kol tęsiasi Rusijos agresija, jis laiko tinkamu draudimą sportininkams dalyvauti po Rusijos ir Baltarusijos vėliavomis“, – perduoda Čekijos prezidento Petro Pavelo atstovas spaudai.
Ateinančią savaitę Danijoje prasidėsiantis moterų pasaulio čempionatas liks nepaliestas, nes jis įskaitomas kaip 2025–2026 metų sezono dalis ir buvo perkeltas į lapkritį.
Istoriškai Rusija ir Sovietų Sąjunga vyrų čempionatuose yra iškovojusios 27 titulus ir nusileidžia tik 28 kartus čempione tapusiai Kanadai. Paskutinį kartą auksą rusai iškovojo 2014 metais, o moterų rinktinės geriausias rezultatas – bronzos medaliai. Nuo 2022 metų Rusija rengė tik parodomąsias rungtynes su jaunimo ar rezervo sudėtimis, daugiausia prieš kaimynines Baltarusiją ir Kazachstaną. Baltarusija taip pat buvo nušalinta dėl tų pačių priežasčių, tačiau penktadienio CAS sprendime apie ją nebuvo užsiminta.
Šis verdiktas neturi tiesioginės įtakos Šiaurės Amerikos NHL lygai, tačiau jos vadovai atskleidė, kad atsižvelgs į tarptautinės bendruomenės poziciją. NHL ir NHL žaidėjų asociacija 2028 metų Pasaulio taurės turnyrą rengia be IIHF ar nacionalinių federacijų.
Paklaustas apie Rusiją, lygos komisaro pavaduotojas Billas Daly teigė: „Manau, žinome savo poziciją dėl Pasaulio taurės. Mums dar nereikia priimti šio sprendimo, o kuo daugiau informacijos turėsime, tuo geresnis bus galutinis sprendimas.“
Ši ledo ritulio pergalė CAS teisme yra dalis platesnio posūkio olimpiniame judėjime grąžinti Rusiją, kuri 2024 metų Paryžiaus vasaros olimpinėse žaidynėse ir šių metų Milanas-Kortina žiemos olimpiadoje turėjo tik nedideles neutralių sportininkų grupes. Vandens sporto ir tinklinio federacijos jau leido Rusijai šiemet varžytis po savo šalies vėliava, o Tarptautinis olimpinis komitetas taip pat sušvelnino požiūrį – Rusijos komanda šią savaitę jau varžėsi Jaunimo olimpinėse žaidynėse.
Kitas Rusijos tikslas gali būti futbolas, kur jos rinktinė ir klubai lieka nušalinti nuo pagrindinių turnyrų. Rusijos futbolo sąjungos generalinis sekretorius Maksimas Mitrofanovas valstybinei naujienų agentūrai TASS pareiškė, kad privalo galioti „viena taisyklė visiems“. FIFA ir UEFA yra uždraudusios Rusijos komandoms dalyvauti Pasaulio taurės atrankoje bei Čempionų lygoje nuo 2022 metų, kai FIFA teisme išaiškino, jog būsimų varžovų boikotų grėsmės gali paversti turnyrą chaosu. Tiesa, FIFA praėjusią savaitę jau leido Rusijos berniukų rinktinei žaisti po savo vėliava Azerbaidžane vyksiančiame pirmame Pasaulio taurės turnyre iki 15 metų.
Savo ruožtu Rusijos lengvosios atletikos federacija pareiškė, kad ledo ritulio atvejo pavyzdys suteikė jai papildomo pasitikėjimo savo nagrinėjamoje CAS byloje prieš tarptautinę organizaciją „World Athletics“, kuri išlieka paskutiniąja didžiąja olimpinių sporto šakų federacija, taikančia visišką draudimą Rusijos atletams.
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