„Barcelona“ įveikė „Valencia“ krepšininkus

„Barcelona“ jau 7-ąją minutę bandė atitrūkti nuo varžovų – 23:14. „Valencia“ vijosi varžovus ir antrajame ketvirtyje likus žaisti 4 minutes pagaliau išsiveržė į priekį – 36:35. Katalonai grįžo į priekį dar pirmosios mačo dalies pabaigoje – 44:42.
Svečiai po didžiosios pertraukos praėjus 5 minutėms vėl bandė perimti iniciatyvą – 58:53. Tai netruko ilgai, nes „Barcelona“ ne tik pasivijo oponentus, bet ir po trijų kėlinių nežymiai pirmavo – 69:68.
Ketvirtajame ketvirtyje „Barca“ spurtavo 6:0 ir tai leido 35-ąją minutę kiek atitrūkti – 83:77. Kaip jau ne kartą nutiko šiame mače, „Valencia“ greitai smogė atgal – kelios sėkmingos atakos grąžino juos į geras pozicijas – 81:83.
Svarbiu metu Kevinas Punteris pataikė dvitaškį su pražanga (90:86), o varžovams pataikius dvitaškį (88:90), Justinas Robinsonas smeigė tritaškį – 93:88. „Valencia“ tritaškius artėjo (91:93) ir galėjo net veržtis į priekį apsigynusi, bet šįkart iš toli paleistas kamuolys skriejo pro šalį, o K.Punteris sumetė baudas – 95:91. Armoni Brooksas atsakė labai greitu tritaškiu – 94:95. Dario Brizuela pirmąją baudą pataikė, antrąją prametė, bet kamuolys buvo atkovotas puolimas ir tas pats D.Brizuela dvitaškiu (98:94) padėjo tašką.
„Barcelona“: Justinas Robinsonas 22 (3/5 tritaškiai), Joelis Parra 19 (5/6 tritaškiai, 5 atk. kam., 24 naud. bal.), Kevinas Punteris 18 (3/4 tritaškiai), Dario Brizuela 15, Olivier Nkamhoua 8.
„Valencia“: Armoni Brooksas 26 (5/9 tritaškiai), Jasielis Rivero 12 (7 atk. kam.), T.J.Shortsas ir Dylanas Osetkowskis (3/6 tritaškiai) po 11, Kameronas Tayloras 10 (2/5 tritaškiai).
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