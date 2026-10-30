ASVEL įveikė „Baskonia“ ir iškovojo antrą pergalę dvigubos savaitės metu

Šeimininkai atitrūko nuo varžovų gerai baigti pirmąjį kėlinį, kai per 1,5 minutės pelnė 6 taškus be atsako ir susikrovė dviženklę persvarą – 26:16. Antrajame ketvirtyje skirtumas buvo išaugęs jau iki 15 taškų (36:21), bet „Baskonia“ buvo priartėjusi iki 7–8 taškų. Vis dėlto įpusėjus mačui ASVEL pirmavo 49:39.
Po didžiosios pertraukos svečiai dar kartą kirpo deficitą pusiau, kai pelnė 9 taškus be atsako – 58:63. Per likusias 3 minutes geriau žaidė ASVEL komanda, kuri praleido vos 1 tašką, pati įmetė 12 ir vėl atsiplėšė – 75:59. Lemiamą atkarpą Prancūzijos klubas pradėjo pelnydamas dar 6 taškus iš eilės (81:59) ir triuškinami baskai jau nebeatsitiesė.
ASVEL: Tyty Washgintonas 21 (5 atk. kam., 29 naud. bal.), Patty Millsas 20 (5/7 tritaškiai), Hugo Bessonas 10, Joelis Bolomboy‘us ir Jae Crowderis (5 atk. kam., 5 rez. perd.) po 9.
„Baskonia“: Kennethas Fariedas 17 (8 atk. kam., 29 naud. bal.), Marcio Santosas 13 (5 atk. kam.), Kobi Simmonsas 12, Stefanas Joksimovičius 9 (0/4 tritaškiai).
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