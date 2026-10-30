„Kauno Žalgiris“ – tarp 16 geriausių UEFA Futsal Čempionų lygos komandų

Rungtynių pradžia kauniečiams susiklostė nepalankiai, jau 3-iąją minutę Danielis Garrido išvedė „Differdange“ ekipą į priekį. Vis dėlto praleistas įvartis žaliai baltų nesustabdė.
Žalgiriečių pastangos davė rezultatą artėjant pirmojo kėlinio pabaigai. 16-ąją minutę Andersonas Tangara išlygino rezultatą, o netrukus po jo perdavimo Brayanas Stivenas Silva Rivera pasiuntė kamuolį į šeimininkų vartus ir išvedė „Kauno Žalgirį“ į priekį.
Įgytą persvarą kauniečiai dar labiau padidino 19-ąją minutę. Po dar vieno Andersono Tangara perdavimo pasižymėjo Francisco Gustavo Da Costa. Į pertrauką žaliai balti išėjo pirmaudami rezultatu 3:1.
Antrajame kėlinyje kauniečiai ir toliau sėkmingai išnaudojo savo progas. 23-iąją minutę Francisco Gustavo Da Costa pelnė antrąjį savo įvartį, o 26-ąją minutę po Andersono Tangara perdavimo dar kartą pasižymėjo Brayanas Stivenas Silva Rivera. „Kauno Žalgirio“ persvara išaugo iki 5:1.
28-ąją minutę Rubenas Reisas sušvelnino šeimininkų atsilikimą, tačiau žaliai balti atsakė dar vienu įvarčiu. 29-ąją minutę po Silva Riveros perdavimo pasižymėjo Andersonas Tangara, padidindamas kauniečių pranašumą iki 6:2.
Artėjant rungtynių pabaigai „Differdange“ futbolininkai dar bandė sugrįžti į kovą. 35-ąją minutę pasižymėjo Beto, o 37-ąją – Porfirio Leitao, sumažinę skirtumą iki dviejų įvarčių – 6:4.
Vis dėlto paskutinį žodį tarė žaliai balti. 40-ąją minutę Merūnas Stalmokas pelnė septintąjį „Kauno Žalgirio“ įvartį ir įtvirtino pergalę rezultatu 7:4.
Ši pergalė leido „Kauno Žalgiriui“ užsitikrinti vietą UEFA Futsal Čempionų lygos aštuntfinalyje. Per trejas pagrindinio etapo rungtynes žaliai balti iškovojo dvi pergales ir kartą sužaidė lygiosiomis, surinkdami 7 taškus.
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