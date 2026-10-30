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Pasaulio imtynių čempionatas: Leščauskas pralaimėjo tituluotam amerikiečiui

2026-10-30 23:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 23:25
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Pasaulio imtynių čempionate Astanoje prasidėjo laisvųjų imtynių varžybos. Penktadienį ant kilimo žengė Lietuvos atstovas Paulius Leščauskas, tačiau jam teko pripažinti vieno pajėgiausių pasaulio kovotojų pranašumą.

Paulius Leščauskas | imtynes.lt nuotr.

Pasaulio imtynių čempionate Astanoje prasidėjo laisvųjų imtynių varžybos. Penktadienį ant kilimo žengė Lietuvos atstovas Paulius Leščauskas, tačiau jam teko pripažinti vieno pajėgiausių pasaulio kovotojų pranašumą.

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Svorio kategorijos iki 86 kg šešioliktfinalyje 22-ejų kelmiškis susitiko su 35-erių amerikiečiu Kyle'u Dake'u – dukart olimpiniu prizininku ir daugkartiniu pasaulio čempionu. P. Leščauskui kvalifikacinio etapo kovoti nereikėjo, o jo varžovas į pagrindines varžybas pateko po sunkios pergalės 6:5 prieš mongolą Batbilguuną Naadambatą.

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Lietuvis dvikovą pradėjo drąsiai ir vos nuskambėjus teisėjo švilpukui puolė prie varžovo kojų. K. Dake'as tokio aktyvumo, regis, nesitikėjo ir pirmasis praleido du taškus. Vis dėlto netrukus amerikietis perėmė iniciatyvą, išstūmė P. Leščauską už kilimo ribų ir sušvelnino atsilikimą.

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Vėliau K. Dake'as sėkmingai atakavo lietuvio kojas, perkėlė kovą į parterį ir ten visiškai dominavo. Amerikietis atliko penkis paeiliui ridenimus bei iškovojo pergalę 13:2.

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Ilgametis Lietuvos rinktinės treneris Sergejus Kasimovas po dvikovos pabrėžė, kad P. Leščauskui teko susidurti su išskirtinio pajėgumo varžovu. Vis dėlto, anot specialisto, tokios kovos gali tapti vertinga patirtimi.

„Sensacija neįvyko. Paulius pralaimėjo megažvaigždei. Apskritai, pamenu vos vieną atvejį, kuomet mūsų laisvūnas kovojo su tokio kalibro atletu. 2018-ais metais Kijeve vykusiame tarptautiniame imtynių turnyre Andrius Mažeika du kėlinukus priešinosi olimpiniam prizininkui, daugkartiniame pasaulio ir Europos čempionui Frankui Chamizo iš Italijos. Pamenu, natūralizuotas italas iš Kubos tuomet laimėjo 1:11. Na, o daugiau „ant greitųjų“ negaliu prisiminti solidžių mūsiškių varžovų. Gal koks Europos ar pasaulio prizininkas ir pasitaikė, bet tikrai ne Dake'o ar Chamizo lygio. Bet svarbiau yra tai, kokias pamokas išsiveš iš šios dvikovos. Žinau, Paulius turi charakterį ir yra kovotojas. Po tokio egzamino būtina analizuoti savo klaidas ir mėginti suprasti, kur buvo esminės klaidos. Jis turi išmokti klausyti ne tik savo trenerio, bet ir savo kūno“, – kalbėjo S. Kasimovas.

K. Dake'as jau pateko į pasaulio čempionato finalą, tad P. Leščauskas tęs kovą dėl bronzos. Paguodos turnyre lietuvis startuos prieš B. Naadambatą.

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