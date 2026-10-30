Azerbaidžane – pirmasis Dambrausko klubo pralaimėjimas

„Sabah“ klubas išvykoje 2:3 nusileido Tovūzo „Turan“ klubui.
Aikštės šeimininkai per pirmą pusvalandį pasižymėjo du kartus, o 67 minutę pelnė trečią įvartį ir vienu metu pirmavo net 3:0. Nugalėtojų gretose dublį pelnė Jo Batista, o pats pirmasis pasižymėjo Henrique Silva.
„Sabah“ dar bandė gelbėtis – 70 minutę pagaliau ledus „Sabah“ gretose pralaužė puolėjas Joy-Lance Mickelsas, o 87 minutę varžovų persvarą iki minimumo sumažino kitas puolėjas Xanderis Severina.
Visgi, daugiau „Sabah“ nepasižymėjo ir pralaimėjo. Nepaisant to, „Sabah“ su 20 taškų išlieka pirmoje vietoje.
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