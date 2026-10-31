Bostone – „Celtics“ žvaigždės pašaipus gestas Buzeliui

NBA taurės turnyro starte „Bulls“ išvykoje 111:125 nusileido „Celtics“ komandai, kuri iškovojo jau ketvirtąją pergalę paeiliui.
M. Buzelis pralaimėtojų gretose per 20 žaidimo minučių įmetė 14 taškų (3/6 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 atšokusius kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, tačiau prasižengė 4 kartus ir suklydo 2 sykius.
Čikagos ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Calebas Wilsonas, surinkęs 23 taškus, o Normanas Powellas pridėjo 16.
Tuo metu Bostono klubą į pergalę vedė Paytonas Pritchardas, kuris pelnė 30 taškų, iš žaidimo pataikydamas 9 metimus iš 17.
Viename epizode gynėjas puolime atsikovojo kamuolį prieš M. Buzelį, pelnė du taškus ir netrukus parodė pašiepiantį „per mažas“ gestas.
BUZELIS IS TOO SMALL FOR PAYTON PRITCHARD pic.twitter.com/XvAdhUt9TW— Dan ☘️ (@TheCelticsDan) October 31, 2026
Jaysonas Tatumas per 34 minutes surinko 26 taškus, o Paulas George’as pridėjo 18 taškų ir 8 rezultatyvius perdavimus.
„Celtics“ nuo pirmųjų minučių perėmė iniciatyvą ir greitai susikrovė solidų pranašumą.
Ypač sėkmingai rungtynes pradėjo P. Pritchardas, kuris vien per pirmąją susitikimo pusę pelnė 20 taškų.
Likus minutei ir 52 sekundėms iki ilgosios pertraukos Bostono ekipos persvara jau siekė net 32 taškus.
Čikagos krepšininkams skirtumą pavyko sumažinti tik ketvirtajame kėlinyje, kai „Celtics“ treneriai jau buvo pasodinę pagrindinius žaidėjus ant atsarginių suolelio.
Šeimininkai dominavo ir baudos aikštelėje, iš kurios pelnė net 56 taškus.
„Bulls“ krepšininkai iš žaidimo atakavo vos 38 proc. taiklumu (35/92), o tritaškius metė 30 proc. tikslumu (15/50).
Čikagos ekipai ir toliau sunkiai sekėsi saugoti kamuolį. Svečiai suklydo 16 kartų, o Bostonas šiomis klaidomis pasinaudojo pelnydamas 21 tašką.
Tai buvo jau antroji šių komandų akistata per penkias dienas.
Pirmadienį „Celtics“ taip pat nepaliko vilčių „Bulls“ ekipai, ją įveikdami net 35 taškų skirtumu – 134:99.
Artimiausias rungtynes „Bulls“ pirmadienį išvykoje žais su Filadelfijos „76ers“, o „Celtics“ sekmadienį svečiuose susitiks su Orlando „Magic“.
„Celtics“: Paytonas Pritchardas 30 (6/8 dvit., 3/9 trit.), Jaysonas Tatumas 26 (7/13 dvit., 2/7 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd., 4 kld.), Paulas George 18 (5/8 dvit., 2/7 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.), Neemias Queta 13 (3/5 dvit., 6 atk. kam.), Mitchellas Robinsonas 11 (4/4 dvit., 4 atk. kam.), Derrickas White 9 (4 rez. perd.), Samas Hauseris 6 (2/4 trit.), Luka Garza 5, Chris Cenac 3, Jordanas Walshas ir Bayloras Scheiermanas po 2.
„Bulls“: Calebas Wilsonas 23 (1/5 dvit., 6/11 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Normanas Powellas 16 (3/6 dvit., 1/5 trit.), Matas Buzelis 14 (3/6 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam.), Joshas Giddey 13 (2/5 trit., 4 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.), Tre Jonesas 12 (4/9 dvit., 4 atk. kam., 4 per. kam., 4 rez. perd.), Noa Essengue 10 (4 atk. kam.), Isaac Okoro 6 (1/4 trit.), Jalenas Smithas (0/5 trit., 12 atk. kam.) ir Buddy Hieldas po 5, Jaylinas Sellersas 3, Leonardas Milleris (0/4 trit.) ir Tobe Awaka (7 atk. kam.) po 2.
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