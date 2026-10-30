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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Leonardas gydosi atskirai nuo komandos, o „Raptors“ treneris stojo ginti kritikuojamą austrą

2026-10-30 08:59 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 08:59
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Toronto „Raptors“ vyriausiasis treneris Darko Rajakovičius pateikė naujausią informaciją apie traumuoto Kawhi Leonardo būklę ir sureagavo į kritiką dėl blankaus Jakobo Poeltlo pasirodymo NBA sezono pradžioje.

Leonardas | Scanpix nuotr.

Toronto „Raptors“ vyriausiasis treneris Darko Rajakovičius pateikė naujausią informaciją apie traumuoto Kawhi Leonardo būklę ir sureagavo į kritiką dėl blankaus Jakobo Poeltlo pasirodymo NBA sezono pradžioje.

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35-erių K. Leonardas šiuo metu nerungtyniauja dėl kairiojo kelio problemų, o jo reabilitacija vyksta už Toronto ribų.

Nors prognozuojama, kad dukart NBA čempionas gali praleisti nuo trijų iki keturių savaičių, tikslus sugrįžimo terminas kol kas nėra nustatytas.

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„Lygiai po septynių dienų iš naujo įvertinsime jo būklę ir turėsime aiškesnį planą. Tuomet geriau suprasime, kaip galėtų atrodyti jo sugrįžimas į aikštę. Šiuo metu neturime nei konkrečios datos, nei tikslaus termino“, – po ketvirtadienio treniruotės kalbėjo D. Rajakovičius.

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Serbas pridūrė, kad puolėjo organizmas gerai reaguoja į taikomą gydymo programą, tačiau pats krepšininkas šiuo metu nėra kartu su komanda.

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„Jo dabar nėra su mumis Toronte. Šiuo metu jis gydosi už Toronto ribų“, – patvirtino 47-erių strategas.

D. Rajakovičius taip pat sulaukė klausimų apie sezono pradžioje sunkiai puolime pastebimą Jakobą Poeltlą.

31-erių austras per pirmąsias ketverias rungtynes vidutiniškai pelno vos po 2,8 taško ir atkovoja po 4,5 kamuolio.

Vis dėlto „Raptors“ treneris pabrėžė, kad statistika neatspindi tikrosios vidurio puolėjo svarbos komandai.

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„Sužaidėme ketverias rungtynes ir Jakobas vis dar yra mūsų starto penketo žaidėjas. Šiuo metu esame geriausiai besiginanti komanda visoje lygoje, o Jakobas prie to labai stipriai prisideda. Jis gynyboje atlieka daugybę dalykų, kurie mums nepaprastai padeda, tačiau didelė jų dalis niekada neatsispindės statistikos protokole“, – savo auklėtinį gynė D. Rajakovičius.

Artimiausias rungtynes „Raptors“ penktadienį namuose žais su Orlando „Magic“ ekipa.

Šis susitikimas Toronto klubui taip pat taps pirmosiomis 2026 metų NBA taurės turnyro rungtynėmis.

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