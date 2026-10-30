Leonardas gydosi atskirai nuo komandos, o „Raptors“ treneris stojo ginti kritikuojamą austrą

35-erių K. Leonardas šiuo metu nerungtyniauja dėl kairiojo kelio problemų, o jo reabilitacija vyksta už Toronto ribų.
Nors prognozuojama, kad dukart NBA čempionas gali praleisti nuo trijų iki keturių savaičių, tikslus sugrįžimo terminas kol kas nėra nustatytas.
„Lygiai po septynių dienų iš naujo įvertinsime jo būklę ir turėsime aiškesnį planą. Tuomet geriau suprasime, kaip galėtų atrodyti jo sugrįžimas į aikštę. Šiuo metu neturime nei konkrečios datos, nei tikslaus termino“, – po ketvirtadienio treniruotės kalbėjo D. Rajakovičius.
Serbas pridūrė, kad puolėjo organizmas gerai reaguoja į taikomą gydymo programą, tačiau pats krepšininkas šiuo metu nėra kartu su komanda.
„Jo dabar nėra su mumis Toronte. Šiuo metu jis gydosi už Toronto ribų“, – patvirtino 47-erių strategas.
D. Rajakovičius taip pat sulaukė klausimų apie sezono pradžioje sunkiai puolime pastebimą Jakobą Poeltlą.
31-erių austras per pirmąsias ketverias rungtynes vidutiniškai pelno vos po 2,8 taško ir atkovoja po 4,5 kamuolio.
Vis dėlto „Raptors“ treneris pabrėžė, kad statistika neatspindi tikrosios vidurio puolėjo svarbos komandai.
„Sužaidėme ketverias rungtynes ir Jakobas vis dar yra mūsų starto penketo žaidėjas. Šiuo metu esame geriausiai besiginanti komanda visoje lygoje, o Jakobas prie to labai stipriai prisideda. Jis gynyboje atlieka daugybę dalykų, kurie mums nepaprastai padeda, tačiau didelė jų dalis niekada neatsispindės statistikos protokole“, – savo auklėtinį gynė D. Rajakovičius.
Artimiausias rungtynes „Raptors“ penktadienį namuose žais su Orlando „Magic“ ekipa.
Šis susitikimas Toronto klubui taip pat taps pirmosiomis 2026 metų NBA taurės turnyro rungtynėmis.
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