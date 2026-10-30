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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Morantą sustabdė rimta trauma: paaiškėjo, kiek laiko jis negalės rungtyniauti

2026-10-30 21:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 21:07
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Portlando „Trail Blazers“ ekipa kurį laiką turės verstis be vieno svarbiausių savo gynėjų Ja Moranto.

Morantas | Scanpix nuotr.

Portlando „Trail Blazers“ ekipa kurį laiką turės verstis be vieno svarbiausių savo gynėjų Ja Moranto.

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Kaip praneša ESPN žurnalistas Shamsas Charania, 27-erių amerikiečiui diagnozuotas antrojo laipsnio kairiosios šlaunies užpakalinės dalies raumens patempimas.

Dėl šios traumos J. Morantas negalės rungtyniauti mažiausiai keturias savaites.

Traumų analitikas Jeffas Stottsas paaiškino, kad antrojo laipsnio raumens patempimas reiškia dalinį raumens plyšimą, todėl reabilitacija gali užtrukti ilgiau nei mėnesį.

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„Antrojo laipsnio patempimas taip pat vadinamas daliniu arba nepilnu plyšimu. Nuo 2005–2006 metų sezono NBA žaidėjai, reguliariojo sezono metu patyrę tokią šlaunies užpakalinės dalies raumens traumą, vidutiniškai nežaisdavo 34,7 dienos, arba maždaug 14 rungtynių“, – socialiniame tinkle „X“ rašė J. Stottsas.

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J. Morantas traumą patyrė rungtynėse su savo buvusia komanda Memfio „Grizzlies“. Gynėjas ketvirtajame kėlinyje paliko aikštę ir į ją nebegrįžo.

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J. Morantas prie „Trail Blazers“ prisijungė šių metų birželį, kai po ilgų spekuliacijų buvo išmainytas iš Memfio klubo.

Mainais už dukart NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvį „Grizzlies“ gavo Jerami Grantą ir Krisą Murray.

Naujojoje komandoje J. Morantas sezoną pradėjo vidutiniškai pelnydamas po 15,8 taško, atkovodamas po 2,5 kamuolio ir atlikdamas po 5,5 rezultatyvaus perdavimo.

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Gynėjas dvitaškius meta 58,8 proc., o tritaškius – 42,9 proc. taiklumu.

Karjeros pradžioje J. Morantas buvo laikomas viena ryškiausių ir atletiškiausių NBA žvaigždžių, tačiau pastaraisiais metais jo karjerą stabdė traumos, problemos už aikštės ribų ir suprastėję rezultatai.

Dar praėjusį sezoną Memfio klubas ne kartą svarstė galimybę išmainyti gynėją.

2025–2026 metų sezone J. Morantas sužaidė vos 20 rungtynių, per kurias vidutiniškai pelnė po 19,5 taško, atkovojo po 3,3 kamuolio ir atliko po 8,1 rezultatyvaus perdavimo, iš žaidimo atakuodamas 41 proc. taiklumu.

J. Morantas prisijungė prie gausaus sezono pradžioje traumas patyrusių NBA žvaigždžių sąrašo, kuriame jau yra Jalenas Williamsas, Kawhi Leonardas ir Paolo Banchero.

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